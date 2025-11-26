El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Delaporte es un dúo musical formado por la vocalista española Sandra Delaporte y el teclista italiano Sergi Salvi. E. C.

Delaporte denuncia una agresión sexual a su cantante durante un concierto

El dúo ha revelado en un comunicado que un hombre besó a Sandra Delaporte en la boca sin su consentimiento en la sala La Riviera de Madrid

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 11:15

El grupo Delaporte ha denunciado la agrexión sexual a su cantante durante un concierto en Madrid. El dúo musical formado por la vocalista española Sandra Delaporte y el teclista italiano Sergi Salvi, ha publicado un comunicado en el que da a conocer que el viernes pasado, mientras la artista bailaba con el público, «un hombre le agarró de la cabeza y le comió la boca sin su consentimiento».

La banda ha lamentado este «acto de violencia sexual inaceptable» en pleno 25 N, que pone de manifiesto que, a pesar de las campañas que buscan erradicar esta lacra, estos comportamientos siguen produciéndose. En el comunicado compartido en su perfil de Instagram, Delaporte explica que «Sandra se quedó en shock. Siguió adelante hasta el final sin entender nada. Había tanta gente que no sabe quién fue».

Tras unos días en los que la artista quiso «callar y olvidar», finalmente ha dado el paso de hacer pública esta agresión. La formación hispano-italiana pero afincada en Madrid, que combina los sonidos electrónicos con el pop e inmerso en su gira 'Déjate querer', ha mostrado su pesar y la importancia de denunciar «para proteger el espacio» que construye junto a su público en cada concierto.

Mensajes de apoyo

«Desde todo el equipo de Delaporte queremos denunciar la gravedad de estos hechos y dejar clara nuestra tolerancia cero ante cualquier tipo de agresión sexual. Ante situaciones así, se tomarán todas las medidas legales correspondientes», han explicado. Para finalizar, piden a sus seguidores que «ante cualquier situación de violencia, incomodidad o duda, aviséis inmediatamente al equipo de seguridad». El dúo ha recibido numerosos mensajes de apoyo en el post de Instagram, entre ellos, de artistas como Rozalén, Amaia Romero, Izaro, Olatz Salvador o Zahara.

