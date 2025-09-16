La defensa envenenada de Óscar Puente a Pedro Delgado tras sus polémicos comentarios en la Vuelta El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha utilizado la red social 'X' para dejar clara su opinión sobre el exciclista

La reciente edición de la Vuelta será recordada durante muchos años. Las protestas propalestinas han obligado a recortar etapas, incluida la última, en Madrid en la que miles de personas invadieron el circuito final de la carrera e impidieron tanto el desarrollo de la etapa como de la ceremonia de entrega de premios, y han levantado una enorme polémica. Y en medio de la tormenta, Perico Delgado, comentarista de RTVE, cuyos comentarios han sido recriminados por un sector muy amplio de los espectadores. Entre ellos está Óscar Puente, ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, que ha respondido a través de su cuenta de X de con un texto cargado de ironía.

En este país somos muy de penalizar a artistas, deportistas, famosos, etc. por expresar opiniones políticas que no nos gustan. Para mí Pedro Delgado seguirá siendo el ciclista que más me hizo vibrar en mis años jóvenes. Y el comentarista con el que mejor duermo la siesta viendo… pic.twitter.com/IDcB38Ogij — Oscar Puente (@oscar_puente_) September 15, 2025

Su texto comienza en tono conciliador. «En este país somos muy de penalizar a artistas, deportistas, famosos, etc. por expresar opiniones políticas que no nos gustan. Para mí Pedro Delgado seguirá siendo el ciclista que más me hizo vibrar en mis años jóvenes», admite Puente. Y acto seguido desliza la pulla: «Y el comentarista con el que mejor duermo la siesta viendo el Tour o la vuelta».

La publicación acumula 5.000 'me gusta' y centenares de comentarios. Muchos censuran las apreciaciones hechas por el ex ciclista durante las retransmisiones. «Señores, ¿estos que se manifiestan no son violentos? Esto son grupos antisistema que les da igual lo que está pasando en Gaza porque quieren violencia y bronca, no quieren proclamarse por esa paz y que el genocidio de Gaza acabe de una vez por todos y les da igual lo que pase, solo quieren violencia. Y me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen esta manifestación polémica», dijo el que fuera campeón del Tour de Francia en 1988 durante la retransmisión de la última etapa. No tuvo reparos tampoco en cargar contra el Gobierno por sus frases de apoyo a las protestas. «Me parece fatal que algunos partidos políticos apoyen esta manifestación polémica, fomenten este odio y estas ganas de separar a los españoles, es lo que es indignante».