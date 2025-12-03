El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Decisión histórica en Mediaset: Telecinco cancela 'Gran Hermano 20' tras su estrepitosa caída de audiencias

La cadena dará carpetazo a esta edición antes de Navidad y apostará por un nuevo formato de famosos

Marina León

Marina León

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 16:39

Comenta

Tan solo cuatro galas después del estreno de 'Gran Hermano 20', Telecinco ha tomado cartas en el asunto ante el batacazo en cuestión de audiencias que ha cosechado el famoso reality de Mediaset. Y es que el programa ha ido marcando mínimos históricos, llegando al 11% con poco más de 600.000 espectadores el pasado 27 de noviembre.

Aunque la idea era la de prolongar el formato con los concursantes anónimos hasta enlazar directamente con Supervivientes en febrero de 2026, finalmente concluirá antes de que termine la Navidad. La cosa no se queda ahí. Telecinco pretende apostar de nuevo por famosos y llevará a la casa a un grupo de celebrities en una mezcla entre un 'GH VIP', un 'All stars'. Las galas navideñas se convertirán así en el punto final para los concursantes en la casa de Tres Cantos.

Las expulsiones experimentarán un acelerón, como sucederá este mismo jueves, 4 de diciembre. Además del eliminado de la lista de nominados, también saldrán uno o varios expulsados más. Así lo ha confirmado la propia cadena al poner en marcha «el camión de la mudanza», fórmula usada tradicionalmente para expulsar a los participantes menos queridos por la audiencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los jugadores del Real Madrid, molestos por dormir en Bilbao
  2. 2

    Derriban la mítica discoteca Distrito 9 para transformarla en una sala de fiestas de lujo
  3. 3

    Trump anuncia ataques terrestres contra Venezuela: «Vamos a acabar con esos hijos de perra»
  4. 4

    El Athletic ficha al masajista de Pogacar para trabajar con el primer equipo
  5. 5 Muere un hombre de 73 años en el incendio de una vivienda en Bermeo
  6. 6

    Detienen a unos padres marroquíes por abandonar a su hija de 14 años en Bizkaia
  7. 7 Carta de los padres de la víctima de la violación grupal en Málaga: «Nuestra hija cayó en una trampa»
  8. 8 ¿Puede beneficiarse en una herencia al hijo que ha cuidado de los padres?
  9. 9 Muere a los 25 años la influencer motera Karen Sofía Quiroz: «Espero no chocar, porque voy sin gafas»
  10. 10 El mensaje de alivio de la DGT a los conductores por la baliza V16

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Decisión histórica en Mediaset: Telecinco cancela 'Gran Hermano 20' tras su estrepitosa caída de audiencias

Decisión histórica en Mediaset: Telecinco cancela &#039;Gran Hermano 20&#039; tras su estrepitosa caída de audiencias