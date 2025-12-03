Decisión histórica en Mediaset: Telecinco cancela 'Gran Hermano 20' tras su estrepitosa caída de audiencias La cadena dará carpetazo a esta edición antes de Navidad y apostará por un nuevo formato de famosos

Tan solo cuatro galas después del estreno de 'Gran Hermano 20', Telecinco ha tomado cartas en el asunto ante el batacazo en cuestión de audiencias que ha cosechado el famoso reality de Mediaset. Y es que el programa ha ido marcando mínimos históricos, llegando al 11% con poco más de 600.000 espectadores el pasado 27 de noviembre.

Aunque la idea era la de prolongar el formato con los concursantes anónimos hasta enlazar directamente con Supervivientes en febrero de 2026, finalmente concluirá antes de que termine la Navidad. La cosa no se queda ahí. Telecinco pretende apostar de nuevo por famosos y llevará a la casa a un grupo de celebrities en una mezcla entre un 'GH VIP', un 'All stars'. Las galas navideñas se convertirán así en el punto final para los concursantes en la casa de Tres Cantos.

Las expulsiones experimentarán un acelerón, como sucederá este mismo jueves, 4 de diciembre. Además del eliminado de la lista de nominados, también saldrán uno o varios expulsados más. Así lo ha confirmado la propia cadena al poner en marcha «el camión de la mudanza», fórmula usada tradicionalmente para expulsar a los participantes menos queridos por la audiencia.