Debacle en 'El Conquistador del Caribe': «Ha sido un ostión en la puta cara»

Los Guabán se enfrentaban a un duelo fratricida, tras una asamblea complicada. Los rojos habían pintado la cara de Aratz condenándole una vez más, y necesitaban más rivales amarillos. Ya en el campamento pobre, Ekhi, Iradi y Filete se ofrecieron como duelistas, pero quedaba una asamblea con los puñales en alto. Ya en la cueva, Patxi Alonso y Lur Errekondo animaban a poner las cartas sobre la mesa. «Nos hemos encontrado con que ahora somos tres personas en peligro», advertía Iradi seria. Aratz no se encontraba a gusto enfrentándose con compañeros. «Me jode mucho», aseguraba.

Los presentadores, antes de pasar a jugarse las lanzas, avisaron a la comitiva amarilla de que los rojos estaban enfadados porque no había fuego en el campamento rico y, además, las mosquiteras están rotas. Nadie asumió culpas, más bien se lo tomaron a guasa.

Los Yocahu le dieron la inmunidad a Patri, y tocaba votar. Las primeras lanzas, todas ellas femeninas, apuntaron a Filete. Ellos se revolvieron porque, según contaban, «esto no es lo que habíamos hablado», reprochaban. Los malentendidos abundaban y enturbiaron las nominaciones. Con todo, Filete fue el condenado. «Yo te lo resumo -indicaba Alonso-, iban a votar a Ekhi y a Iradi, pero al final vas tú». El concursante condenado torcía el gesto.

A Osa, como capitán, le tocaba nominar a un tercero, y le entregó el collar a Ekhi. «Tu puedes», animaba el líder amarillo. Y llegó el duelo. «Es inédito», advertía Lur. Ante un muelle derrumbado al que solo le quedaban los pilotes, los concursantes decían cruzarlo utilizando una tabla de cuatro metros como puente. Había tres banderines en juego y conseguirlos era el objetivo. El equilibrio era fundamental en el reto. Eso, y transportar las maderas sin que tocaran el agua, cosa que fue el gran problema.

45 minutos sin avanzar

«Duelistas, llevamos media hora y no habéis avanzado nada», avisaba Alonso. «Es equilibrio y fuerza», argumentaba Errekondo. Pasaron 45 minutos y aquello no avanzaba. Aratz le pilló el truco a base de tesón y fortaleza, pero volvió a caer en el segundo palo. Tras una hora de duelo sin conseguir ninguna enseña, el presentador alertó: «Vamos a conceder quince últimos minutos y necesitamos, y lo digo bien claro, al menos un banderín. Uno solo». Aratz fue el que más lejos llegó, pero la desesperación le pudo. Su desolación era evidente al verse expulsado. Ekhi y Filete se dieron por vencidos antes.

Las lágrimas afloraron entre los duelistas y sus acompañantes. Aratz estaba devastado. «Al final, esto era mi sueño», se lamentaba sollozando. «Cuando he llegado al último palo, he llorado de la impotencia porque sabía que no lo iba a hacer. Era imposible», declaraba roto. «Ha sido un ostión en la pura cara, ¡joder! ¿Quitar a casi la mitad del equipo así? No me jodas», gritaba el capitán Guabán. Santa iba más lejos. «Nos vamos tres de nosotros cuando el que perdió el juego fue el equipo azul. Te sale más barato perder», se quejaba.

AGUR HIRUKOTE. Mila esker. Lo habéis dado todo y a sido increíble veros en la aventura. Ikaragarriak zarete ta besarkada erraldoi bat. Os veremos en el debate de El Conquis el miércoles con Julian Iantzi y Anepe #conquis10ETB pic.twitter.com/hzhcdFA7fa — El Conquistador del Caribe ETB (@elconquis_etb) March 24, 2025

El grupo estaba triste y desesperanzado. «Sabéis que, en 'El Conquistador', un duelo como este hay que pasarlo. Y os hemos dado la oportunidad de hacerlo solo con un banderín. Solo uno lo ha peleado hasta el final», reprochaba Patxi ponderando el tesón de Aratz. «Para mí, eras un candidato 'number one' para ser el conquistador. Con deportistas de élite como tú, esto es muy duro», brindaba el presentador. «Tocará levantar la cabeza como sea. Todavía queda lucha», declaraba Osa antes de regresar sin el trío al campamento amarillo.

