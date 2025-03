David Cantero desvela el verdadero motivo de su salida de Mediaset: «Lo vi venir»

Marina León Miércoles, 19 de marzo 2025, 10:38 Comenta Compartir

Unos días después de que Mediaset anunciase la marcha de David Cantero tras 15 años al frente de Informativos de Telecinco, el presentador dejó claro en sus redes sociales que se trataba de una salida de «mutuo acuerdo, amistosa y agradable». Ahora, dos semanas después, el veterano presentador ha hablado sin tapujos sobre su adiós a la cadena. Lo ha hecho con el periodista y youtuber Álex Fidalgo en el pódcast 'Lo que tú digas'.

En primer lugar, Cantero ha despejado una de las dudas que se han sembrado en los últimos días: que la decisión de la cadena estuvo condicionada por motivos económicos. «La empresa está buscando abaratar costes», ha afirmado. El presentador ha relatado que en los últimos meses «lo vi venir». También ha asegurado que no tiene malas palabras para Mediaset. «Siempre se han portado bien conmigo, desde que llegué hasta el último día. Pero es verdad que las empresas de televisión entran en periodos de desconcierto», cuenta.

«No te puedo explicar los detalles de mi salida porque es muy complicado, pero hubo un momento en el que dije: tú quieres que me vaya y yo casi que quiero irme», apunta. También desvela que se llegó a sentir incómodo. «Notas que algo pasa y que hay alguien que quiere quitarte de en medio. Pero eso es normal, hay veces que las direcciones cambian y hay gente a la que le gustas más y a la que le gustas menos», puntualiza.

Fue en el momento en el que le pasaron a los Informativos del fin de semana cuando se dio cuenta de que las cosas estaban cambiando. «Yo fui encantado, igual ellos pensaban que no me iba a hacer mucha gracia. Fueron meses un poco raros porque la fórmula de presentar tres personas era una dinámica un tanto rara, pero encontrarme con María Casado fue una sorpresa. Y justo cuando estábamos saboreando que iba bien, pues nada, las dinámicas de las empresas son incomprensibles», dice y lamenta haberse marchado «cuando no quería hacerlo y estaba disfrutando».

En cuanto a sus planes de futuro, Cantero asegura que «me falta tiempo para todo lo que quiero hacer, soy muy culo inquieto», comenta. «Tengo muchas pasiones artísticas que me llenan, como la pintura, llevo pintando 35 años», subraya. «Puede incluso que termine un libro que tengo a medias», adelanta. Aunque, dejando de lado los proyectos profesionales, «lo que quiero ahora es disfrutar todo lo que pueda de mi familia», concluye.

