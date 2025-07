David Cantero desvela el motivo de su salida de Mediaset: «Bajarme el sueldo es ilegal; vamos a juicio»

G. Cuesta Martes, 8 de julio 2025, 19:19 Comenta Compartir

Hace pocos días se conocía que David Cantero cambiaba de casa. El presentador abandonaba Mediaset para poner rumbo a RTVE, concretamente para ponerse frente al micrófono en Radio Nacional de España. Ahora, el periodista ha dado detalles sobre el motivo de una salida que se dio, según se desprende de sus declaraciones, por la intención de la cadena de bajarle el sueldo, «algo irregular».

Cantero lo ha explicado en una charla con Juan Ramón Lucas en su podcast. Ambos coincidirán en la radio pública la próxima temporada. Cantero se ocupará del programa de las tardes y Lucas se encargará de las mañanas. «Me propusieron de manera absolutamente sorpresiva, injustificada y sin venir a cuento, una bajada de salario. Una cosa muy irregular», denunciaba.

No se cortó en su respuesta a la empresa. «Les dije '¿vais a hacer una especie de petición a todos vuestros trabajadores? ¿Una especie de bajada general porque la empresa va mal? ¿Por qué me pides que me baje el salario?'», preguntó. Y luego añadió «¿Acabáis de gastar un montón de millones, os lo habéis gastado todo y ahora no hay dinero para pagar mi salario?».

«No me voy a bajar el salario. Bájamelo tú, que sabes que es ilegal, y vamos a ir a juicio», espetó a sus jefes. Fue entonces cuando Mediaset una salida consensuada. «En cinco días de tiras y aflojas llegamos a un acuerdo digno y conveniente. Y firmé los papeles», zanjó. Eso sí, aclaró que las conversaciones fueron «amables» y que el «shock» fue inevitable tras 15 años en la misma cadena.