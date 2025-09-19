David Bustamante responde a las críticas en mitad de un concierto: «Dejad de decir a la gente si ha subido o bajado de peso» El artista cántabro ha denunciado la actitud de aquellas personas que se esconden tras perfiles anónimos en redes

Marina León Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:14 | Actualizado 19:41h.

David Bustamante ha decidido pronunciarse tras las numerosas críticas que ha recibido en redes debido a su cambio físico. «Podemos hacer de altavoz para muchas personas que piensen igual que yo en estos momentos. Esta canción viene en un momento donde yo me sentí atacado», ha comenzado explicando a sus fans durante su concierto en Móstoles. «Periódicamente, de alguna forma, la gente sin que les pregunte me dicen cómo estoy, si estoy gordo, si estoy delgado y lo hacen de una manera muy cobarde», apunta.

El artista ha insistido en el impacto que este tipo de ataques puede tener en las personas y en la necesidad de frenar a estas personas que se esconden detrás de perfiles anónimos. «Yo nunca me he encontrado a alguien por la calle y me ha dicho lo que le parecía, es una cosa muy curiosa. A través de las redes, la gente hace mucho daño de una forma bastante cobarde y esta canción habla de eso», señala.

«Dejad de decir a la gente si ha subido o ha bajado de peso porque hay gente con la que no van a poder. Nos puede doler en un momento dado, pero nos sacudimos el polvo y seguimos. Pero hay gente que llevan esas cicatrices y esas heridas el resto de su vida», ha añadido tajante.