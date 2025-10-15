David Bustamante explica lo que no soporta cuando pide un pintxo de tortilla
El cantante también ha desvelado en 'El Hormiguero' sus manías antes de un concierto
B. Vergara
Miércoles, 15 de octubre 2025, 22:42
David Bustamante ha visitado una vez más 'El Hormiguero'. El cantante ya lleva más de 20 apariciones en el programa, donde esta vez ha acudido para promocionar 'Inédito', su nuevo tour musical con el que busca dejar a al público estupefacto con su peculiar puesta en escena.
Pablo Motos elogió a Bustamante sobre su físico, un aspecto del que ha sido criticado en muchas ocasiones. Al cantante se le ve ahora más musculado que en el pasado. «A mí lo que me molesta es que de todo lo que hago, de lo único que hablen es de algo que a ellos no les importa para nada. No lo hacen por mi bien. Ellos cuando ven a alguien débil, le ponen un pie en el cuello para que no levante cabeza», ha expuesto el cantante, sobre todos aquellos haters que machacan a la gente.
Sobre esto, Bustamante ha recordado lo que dijo hace tiempo en el mismo programa. «Soy consciente de dónde me encuentro en cada momento. Hay que ayudar a las personas, no les hundas más. Cada uno tenemos un espejo en casa para saber cómo estamos», ha señalado.
Bustamante también ha desvelado un aspecto que le molesta mucho. «Cuando a una persona les dices si quiere un pintxo de tortilla y dice que no, pero te coges uno y te piden un poco. ¡No! Ese pintxo es unipersonal e intrasferible. Si quieres uno te pides otro. No toques mi pintxo».
🤩 El increíble cambio físico de @David_Busta #BustamanteEH pic.twitter.com/Lyt5tzEGVO— El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 15, 2025
El cantante también ha hablado sobre su estilo de vida. «Duermo poco, me estoy haciendo mayor, es la gran putadilla», ha explicado entre risas. Al primera hora del día hace «una hora de activación», que consiste en «caminar en ayunas» y después hacer entrenamiento «de fuerza». Y por la noche hace otra hora de cardio, ya sea pádel, natación u otro deporte.
También ha cambiado su alimentación, con la que ha notado «una mejora increíble». «He desterrado de mi vida los hidratos, harinas, azúcares...no bebo alcohol ni refrescos», ha explicado Bustamante.
A petición de Pablo Motos, el cantante ha desvelado las manías que tiene Bustamante antes de cada concierto. «Me ponen una marca en el primer escalón para que me cuadre para llegar al escenario con el pie derecho. Me tiene que cuadrar. Entro con el pie derecho y salto tres veces. Mi número de la suerte es el tres», ha explicado. Además, siempre se pone primero el zapato, calcetín o media derecha. Es más, cuando se levanta de la cama, siempre pisa con ese pie en el suelo al empezar el día.