David Broncano 'descubre' a Liana Romero, la espía española más joven de la Segunda Guerra Mundial

Gabriel Cuesta Miércoles, 5 de febrero 2025, 22:34 | Actualizado 22:56h. Compartir

David Broncano ha vuelto a sorprender a su público con otra historia anónima «increíble» que le llegó al presentador a través de un correo electrónico. A casi nadie le sonaba el nombre de la invitada: Liana Romero Swirski. Autoproclamada como la espía española más joven de la Segunda Guerra Mundial e hija de la agente doble conocida como la 'Reina de Corazones', ha dado un testimonio más valioso que el de cualquier enciclopedia. «Era la única en esa zona en activo», presume. Hasta llevó al plató la cámara espía original que utilizaban.

«A ver cómo resumo todo esto. ¿Habéis traído la cena?», arrancaba con gracia Romero. Nació en 1932 en Cannes, Francia. Acompañó a su madre, la espía Larissa Swirski, en sus misiones secretas durante su infancia. Aunque fuera como tapadera, se podría considerar que Liana fue la espía más joven de la Segunda Guerra Mundial. Tras estallar la Revolución Rusa, su progenitora, de familia noble, huyó de Odessa hacia Alemania en 1920. Acabó instalándose en París, refugio de la nobleza rusa. Allí, en la ciudad del amor, conoció al padre de la invitada, el marino sevillano Manuel Romero. «Fueron cinco horas de noviazgo. Le pidió matrimonio el primer día», recordaba.

Ya casados, durante un viaje en Tánger, los alemanes ofrecieron a Larissa devolverle su poder y pertenencias familiares si colaboraban para lograr la victoria sobre el Ejército Rojo en Rusia. «Fue todo tomando un té. Pensaban que iban a poder conquistar el territorio rápido». Con su padre destinado en Puente Mayorga (Cádiz), a partir de 1940 la 'Reina de Corazones' trabajó desde Gibraltar para los nazis. El caso es que le aclararon los nazis que «no va a llevar pistola en la liga ni participar en sabotajes. Usted va a ser solo informante. Lo que vea y escuche nos lo cuenta».

Para que se enfriara, que iba muy caliente ❄️ pic.twitter.com/cpmcHmNwSP — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) February 5, 2025

Era la invitada, su hija Liana, la tapadera para pasar los controles fronterizos y esconder carretes de fotografías con los que documentaba, por ejemplo, que los italianos habían hecho explotar unos tanques de combustible en el puerto. «Os puedo dar otro día un curso de espionaje. Mi madre me dijo que estábamos en peligro y no podía decir nada. Yo la acompañaba. Tapadera suena ordinario... era para que no sospechasen», relata. Con su acento mezclado entre andaluz y ucraniano, le llevó de regalo polvorones de Chipiona y pastelitos. «Yo nací antes de Cristo. La quinta del 32», presumía Romero. «Muy buenos regalos para merendar», le agradecía el humorista.

Aceptar trabajar para los nazis fue «caer en la trampa», explica la hija. La espía desconocía qué era realmente lo que sucedía en los campos de concentración, según explica su hija Liana. Hasta que su hermana Ala, aún residente en París, le desveló lo que estaba llevando a cabo el Reich. «Mi tía le dijo que estaba loca. Que eran campos de exterminio. Quien entra no sale». Fue el motivo por el que la 'Reina de corazones' decidió cambiar de bando y contactó con el servicio secreto británico para ofrecer sus servicios en Gibraltar.

Una vida como agente doble que la puso en riesgo. Hasta el punto de que los servicios secretos británicos libraron a la espía de una emboscada que habían coordinado los alemanes. Desde entonces, quedó en Sevilla bajo la protección del Gobierno español.