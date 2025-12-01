A David Broncano le da sueño su programa: «Me quedé dormido al ver el de la actuación de Amaia» El presentador de 'La Revuelta' desvela una divertida anécdota charlando con el público

Gabriel Cuesta Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:09 | Actualizado 22:23h. Comenta Compartir

Resulta que a David Broncano su propio programa le genera somnolencia. El presentador de 'La Revuelta' ha confesado una divertida anécdota al inicio del programa, en el momento en el que conversa con el público.

Fue cuando charlaba con Pedro y Bea, una pareja que espera un bebé. Lo que desveló el humorista fue que, cuando grabaron el famoso programa de la actuación de Amaia fuera del teatro, se lo puso de noche para ver «qué tal había quedado». El problema es que «se quedó dormido». Es habitual que haga bromas sobre que no ve su propio programa y prefiere ver otras opciones, como a su principal competencia, 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

Pedro se duerme viendo el programa.



No pasa nada, podéis tenerlo de salvapantallas. Si te enteras de lo mismo. #LaRevuelta pic.twitter.com/dAnWYetXXD — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) December 1, 2025

La charla con la pareja tuvo su punto divertido. La mujer, Bea, se quejaba porque su marido pegaba cabezadas cuando veía el programa. «¿Es por la calidad del programa o el cansancio del día?», se reía el humorista. El problema para ella es que, cuando no se quedaba sopa Pedro, se le arrimaba para hacer «cosas de pareja». «Cuando no se duerme, me deja embarazada», se cachondeaba.