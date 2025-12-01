El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Primitiva del lunes: comprobar resultados del 1 de diciembre

A David Broncano le da sueño su programa: «Me quedé dormido al ver el de la actuación de Amaia»

El presentador de 'La Revuelta' desvela una divertida anécdota charlando con el público

Gabriel Cuesta

Gabriel Cuesta

Lunes, 1 de diciembre 2025, 22:09

Comenta

Resulta que a David Broncano su propio programa le genera somnolencia. El presentador de 'La Revuelta' ha confesado una divertida anécdota al inicio del programa, en el momento en el que conversa con el público.

Fue cuando charlaba con Pedro y Bea, una pareja que espera un bebé. Lo que desveló el humorista fue que, cuando grabaron el famoso programa de la actuación de Amaia fuera del teatro, se lo puso de noche para ver «qué tal había quedado». El problema es que «se quedó dormido». Es habitual que haga bromas sobre que no ve su propio programa y prefiere ver otras opciones, como a su principal competencia, 'El Hormiguero' de Pablo Motos.

La charla con la pareja tuvo su punto divertido. La mujer, Bea, se quejaba porque su marido pegaba cabezadas cuando veía el programa. «¿Es por la calidad del programa o el cansancio del día?», se reía el humorista. El problema para ella es que, cuando no se quedaba sopa Pedro, se le arrimaba para hacer «cosas de pareja». «Cuando no se duerme, me deja embarazada», se cachondeaba.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un avión alemán aterriza de urgencia en Loiu con un cadáver a bordo tras fallecer un pasajero en pleno vuelo
  2. 2

    La presión policial en Bilbao extiende la delincuencia hacia otras localidades
  3. 3

    El Eibar ofrece al Athletic una «alianza» sobre su cantera en su nueva ciudad deportiva en Bizkaia
  4. 4

    La refundación de Ikasle Abertzaleak provoca una tormenta en el mundo radical
  5. 5

    Cuatro evacuados por el incendio en una nave del antiguo matadero de Zorroza
  6. 6

    Tragedia en Cabezón de la Sal: tres «críos del pueblo» que rompen una cuadrilla y dejan un gran vacío
  7. 7 «ETA mató a mi hermano y años después me exigieron dinero»
  8. 8

    «Me dio un chupito y perdí el control de mi cuerpo. Me violó en su casa»
  9. 9

    Decenas de robos en coches con el método del proyectil, el mechero y las gomas
  10. 10 El restaurante donde me volví a casar para comer fritos y tortilla

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo A David Broncano le da sueño su programa: «Me quedé dormido al ver el de la actuación de Amaia»

A David Broncano le da sueño su programa: «Me quedé dormido al ver el de la actuación de Amaia»