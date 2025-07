El dardo de María Patiño a Inés Hernand antes de la cena de despedida de 'La familia de la tele': «Yo no tengo frustraciones...»

A.M. Jueves, 3 de julio 2025, 13:20 Comenta Compartir

Hace solo dos semanas que 'La familia de la tele' bajó el telón por sus bajas audiencias y desde entonces sus protagonistas han tratado de analizar las posibles causas del que ya es el mayor descalabro televisivo de la temporada; por presupuesto, por impacto y por duración. El miércoles, Inés Hernand, una de las tres presentadoras del programa, concedía una entrevista a la revista Semana donde expresaba la poca sintonía que existía entre ella y su compañera, también presentadora, María Patiño. «Me acerqué como pude y no surtió efecto», reconoce.

«Yo con María Patiño, a título personal, no he tenido ningún problema. Es más, he procurado acercarme a ella con cordialidad siempre y también controlando sus tiempos, porque soy una persona que ante todo soy muy respetuosa», afirma en la entrevista antes de lanzar una pulla a su excompañera de programa: «Entiendo que ella a lo mejor tenía una expectativa también del propio proyecto, que desconozco cuál era, pero entiendo que tenía a lo mejor sus propias frustraciones. Y en relación a eso, pues yo me he acercado como he podido y no ha surtido efecto».

La contestación ha tardado poco más de 24 horas en llegar. María Patiño ha escrito en su perfil de la red social 'X', antes Twitter, que «yo no tengo frustraciones, lo que siento son satisfacciones». Y le ha mencionado a la propia Inés con un «mi querida, te veo esta noche», en referencia a la cena que los miembros de 'La familia de la tele' tienen organizada para hoy.

Lo cierto es que entre ambas presentadoras existía tensión. Ya lo confirmó la propia Patiño en el último programa cuando pidió disculpas públicamente a su compañera por «ver fantasmas donde no los hay». En aquellos días en las redes sociales se especuló sobre un posible gesto de Hernand hacia Patiño tratando de dejarla al margen en un momento dado del programa. Así lo percibieron los espectadores, que lo manifestaron en reiteradas ocasiones a través de las redes.

Sin embargo, la tercera pata de esta mesa, Aitor Albizua, lo ve distinto. El vizcaíno, que ejercía de tercer presentador, protesta en que «la gente pretende que tengas química desde el primer momento que te acabas de conocer» y desmiente, en una entrevista con 'VerTele', que hubiese mala relación entre ambas: «Creo que no se correspondía con la realidad. Había muchísimas cosas que nos preocupaban del proyecto, pero nuestra relación personal.... Me da pena que desde fuera se haya visto algo que dentro yo no lo sentía así».