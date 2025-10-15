Daniel Guzmán y Broncano ironizan sobre la crisis de la vivienda: «Ya tienes casa, ¿para qué quieres comer?» El actor visita 'La Revuelta' para presentar su nueva película y denuncia lo que está ocurriendo con los alquileres en Madrid: «800 euros la habitación o un semisótano de 15 metros»

El actor Daniel Guzmán visitó anoche 'La Revuelta' en plena promoción de su nueva película 'La deuda', un thriller que denuncia el uso de edificios residenciales como pisos turísticos. En la trama el protagonistas se enfrenta a un fondo de inversión que pretende convertir un bloque de viviendas en apartamentos para turistas.

Encontrar vivienda en España, el thriller más crudo que hay.



O comer o tener casa, las dos cosas no van a poder ser. #LaRevuelta pic.twitter.com/m2ucYMUW7N — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 14, 2025

Broncano aprovechó el argumento de la película para denunciar lo que está ocurriendo en España con la vivienda. Aunque el presentador de TVE y su invitado optaron por hablar solo de lo que ocurre en Madrid. «Hemos visto pisos que costaban entre 600 y 700 euros al mes... incluso 800 euros... por 13 metros cuadrados», dijo Broncano. «La habitación o una especie de semisótano de 15 metros», puntualizó el actor.

La ironía comenzó a apoderarse de la conversación. «Con el salario mínimo, estás haciendo casi un 70% u 80% para vivir en 14 metros cuadrados», afirmó Guzmán. «Yo creo que sí, ¿no? No sé por qué la gente se queja», remató Broncano.

No sé si Lamine Yamal verá bien que Daniel Guzmán entre en ese grupo de Whatsapp #Larevuelta pic.twitter.com/zIA57Kq7ID — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) October 14, 2025

La broma fue a más. «Porque, joder, pues ya tienes casa, ¿para qué quieres comer?», soltó el actor de 'La deuda' mientras Broncano asentía: «Claro, efectivamente».

Ya que estaban de bromas, Guzmán se metió con el 'look' de rubio platino de Broncano. «¿Qué tal va? Yo creo que te queda de puta madre», le dijo el intérprete. El humorista le preguntó si quería hacérselo aunque le recalcó que igual le venía bien «un replante». Después le invitó a entrar en «el club de Lamine Yamal y Carlos Alcaraz» al que pertenece el propio Broncano con su nuevo peinado. «A veces me veo como Punset, tío», zanjó Guzmán.