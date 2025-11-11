Dani Martín rompe su silencio tras la polémica por su 'dardo' a Rosalía y Aitana: «Quiero dejar claro...» El exlíder de 'El Canto del Loco' ha respondido en sus redes a las críticas por su intervención en gala de Los40 Music Awards

Marina León Martes, 11 de noviembre 2025, 16:29 | Actualizado 16:51h.

El discurso de Dani Martín en gala de Los40 Music Awards celebrada el pasado viernes, no dejó indiferente a nadie. Y menos aún a los fans de Rosalía y Aitana, que se tomaron muy mal las palabras del exlíder de 'El Canto del Loco'. El cantante subió al escenario para recoger el premio a mejor artista en directo y mejor canción. Durante su intervención aseguró que «en nuestro país es un placer tener a artistas como Rosalía, Aitana, Ed Sheeran... Pero para mí lo más importante es ver en el escenario a gente como Dani Fernández, que tienen ese ADN que me representa, que llevo dentro y que tenemos esperanza. Un aplauso para él», dijo. Tras este 'palo', el artista madrileño ha recibido un aluvión de críticas en redes sociales a las que no ha dudado en responder.

«¿Cómo es posible que haya tanta gente dispuesta a encontrar enfrentamientos donde solo hay admiración?», escribe en un post de Instagram. Dani Martín cuenta que hace tiempo que decidió hacer oídos sordos «a las noticias falsas porque habría necesitado de toda una oficina para poder desmentir, día tras día, el cúmulo de torpezas con las que a mucha gente le gusta levantarse», añade. Sin embargo, hoy ha decidido pronunciarse para «dejar clara y meridiana la admiración y el respeto que tengo por dos artistas excepcionales como son Rosalía y Aitana».

Sobre la primera, el artista recuerda que durante una entrevista en 'El Hormiguero' comparó su capacidad artística con la de John Lennon. «De verdad, ¿después de ese comentario es posible que haya gente que pretenda que yo haya dicho algo indebido sobre ella?», pregunta. «Con Aitana colaboré hace pocos años en su especial de Navidad y hemos compuesto juntos en mi estudio», añade.

«Desde aquí hago este manifiesto y reconocimiento público de todo el cariño respeto y admiración que profeso a estas dos grandes artistas», insiste y agradece también la labor de los periodistas «que día a día se esfuerzan por contar las cosas como son». Sobre sus palabras, está seguro de que «a ellas no les sorprenderán porque me han visto ovacionarlas de pie y me han escuchado cuando me he acercado a darles mi enhorabuena», añade antes de terminar el post con un, «cada uno a lo suyo».