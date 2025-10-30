Dani Martín presenta su nueva canción, 'Veinticinco': «Espero que esta sea la mejor gira de mi vida»

Marina León Jueves, 30 de octubre 2025, 22:49 Comenta Compartir

'El Hormiguero' cierra la semana con la visita de Dani Martín. El cantante presentó su gira '25 P*t*s Años', que comenzará en noviembre con diez conciertos en el Movistar Arena de Madrid y que llegará al BEC, en Barakaldo, el 3 de octubre de 2026.

El madrileño estrenó en primicia en el programa de Antena 3 su nuevo single, 'Veinticinco', el tema que conmemora «la gira que todos nos merecemos para cantar y disfrutar», aseguró el exvocalista de El Canto del Loco. «Tengo la suerte de poder seguir viviendo de lo que me gusta. Estoy muy agradecido», apuntó. Sobre el gran reto de ofrecer diez conciertos en Madrid -que hasta momento solo ha igualado Joaquín Sabina- el artista contó que «lo prefiero antes que un Metropolitano porque no tenemos la infraestructura para hacer ese tipo de conciertos», detalló.

El artista adelantó algunos detalles de un tour «que espero sea el mejor de mi vida», puntualizó. Para ello Dani Martín viaja «con un equipo increíble que hace que todo funcione como un reloj suizo». Tras viajar por todo el mundo durante los últimos años para coger ideas de diferentes espectáculos, «he inventado algunas cosas porque no quiero que todo sea lo mismo», indicó. La intención es hacer un repaso por su trayectoria y sus grandes éxitos. «A la gente lo que le apetece es cantar las de siempre, 'Zapatillas', 'A contracorriente', 'La suerte de mi vida'... y eso es lo que les vamos a dar. Este año empezamos por la traca final», aseguró.

El artista madrileño contó una anécdota «que muchos me dijeron: 'no serás capaz de contarlo en 'El Hormiguero', así que allá va», adelantó. «Nos invitan a hacer un documental en la selva, entre Argentina y Brasil. Íbamos mucha gente del equipo y yo tenía ganas de ir al baño», explicó. «Cuando llegamos al alojamiento, veo que me había tocado dormir con el director del documental, así que le dije, 'perdona, tengo que ir al baño' y él me esperaba fuera», detalló. «Entro, me siento, hago lo que todos los seres humanos hacemos y al ir a tirar de la cisterna me doy cuenta de que no hay agua», apuntó. En este momento, el cantante decidió buscar una solución. «Veo una ventana, cojo mucho papel higiénico y agarro el asunto. Me levanto y cuando intento lanzarlo resulta que el ventanuco tenía una mosquitera. Así que hizo un efecto 'boomerang' y se vino contra la cara», añadió.