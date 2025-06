Dakota Johnson y Chris Martin rompen definitivamente tras casi ocho años de relación

Leire Moro Jueves, 5 de junio 2025, 16:12 | Actualizado 16:19h. Comenta Compartir

Después de casi ocho años de relación, Dakota Johnson (35 años) y Chris Martin (48 años) han decidido tomar caminos separados. Así lo han confirmado diversas fuentes cercanas a la pareja a la revista 'People', que publicó la noticia en exclusiva el miércoles. Estas fuentes apuntan a que la ruptura esta vez es definitiva y se habría producido hace algún tiempo, pero la pareja habría preferido gestionar el final con la misma discreción que ha caracterizado toda su historia de amor.

La actriz estadounidense y el líder de Coldplay comenzaron su relación a finales de 2017, tras conocerse a través de amigos en común. Desde el primer momento optaron por mantener su vínculo alejado del foco mediático. Nunca posaron juntos en alfombras rojas, apenas compartieron imágenes juntos y rara vez hablaban el uno del otro en entrevistas. Su vida en común se desarrolló en la intimidad de su casa de Malibú, una lujosa propiedad que adquirieron en 2012.

A lo largo de estos años, su relación ha atravesado altibajos. Ya en 2019 protagonizaron una breve ruptura que terminó en reconciliación. En 2023, se volvió a especular con una posible separación, pero entonces un representante de la pareja lo negó rotundamente. «Están felizmente juntos», declararon a los medios en su momento. Sin embargo, las últimas informaciones apuntan a que esta vez no hay marcha atrás.

Una fuente citada por el 'Daily Mail' asegura que «Chris y Dakota se han esforzado desesperadamente durante los últimos meses para que su relación funcione. Siempre se amarán el uno al otro, pero ambos han llegado a la conclusión de que la relación no puede sostenerse a largo plazo». Y añadía: «Ambos son personas ocupadas, Chris ha estado en Europa con Coldplay y ambos tienen prioridades personales, pasiones y compromisos laborales que no se entrelazan de manera natural. Querían que funcionara, pero no fue así, y ahora han aceptado que es mejor seguir adelante».

Estas mismas fuentes han asegurado que Dakota «amaba profundamente a Chris y a sus hijos», en referencia a Apple (21 años) y Moses (19), fruto del anterior matrimonio del cantante con Gwyneth Paltrow. En estos momentos, Johnson está centrada en la promoción de 'Materialists', una comedia romántica que coprotagoniza junto a Pedro Pascal y Chris Evans, cuyo estreno está previsto para agosto. Por su parte, Chris Martin continúa inmerso en la gira mundial Music of the Spheres, con un concierto programado para este mismo 5 de junio en Las Vegas.

