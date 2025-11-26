La cursilada de Luz Casal cuando los Reyes la nombraron marquesa La cantante visita 'La Revuelta' para presentar su nuevo disco 'Me voy a permitir'

A. Mateos Miércoles, 26 de noviembre 2025, 08:01 Comenta Compartir

Luz Casal visitó anoche 'La Revuelta' por primera vez. La artista gallega llegaba con cierto «resquemor» porque el propio Broncano no le había saludado fuera del programa. Pero más allá de la broma, la cantante se lo pasó en grande junto al humorista. Presentó su nuevo disco 'Me voy a permitir' y algunas de sus canciones más especiales que se incluyen en este álbum. Una de ellas es 'Nada es imposible', inspirada en la historia de superación de Noah Higón y sus siete enfermedades raras; otra, 'Ella', que la interpreta junto a Carla Bruni, la mujer de Nicolas Sarkozy.

La de gente que habrá escuchado el nombre de Carla Bruni y habrá subido el volumen. Cómo os gusta un salseo, eh. #LaRevuelta @LuzCasalOficial pic.twitter.com/leGlyQ1jGp — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 25, 2025

Respecto a la artista francesa, Casal reconoció que «no tiene una gran voz« pero «es muy total, súper sensual, y tuvimos un ratillo soberbio». Los halagos con 'peros' le hicieron gracia a Broncano, que le salió la vena cotilla y no dudó en preguntarle por su vida amorosa con el expresidente de la República francesa. «Me di cuenta de que estaba súper enamorada de él. No creo que sea por los años que llevan, debe ser por otra cosa», explicaba Casal. La artista contó que se vio con Bruni unos días antes del ingreso en prisión de Sarkozy.

El presentador de 'La Revuelta' tenía otro cotilleo apuntado en su guion. Luz Casal fue nombrada marquesa de Luz y Paz el pasado mes de junio y el humorista le preguntó por ello. La gallega reconoció que escogió dicho nombre como homenaje a su familia porque «elegir el lugar donde he nacido sería embarazoso».

La reacción que tuvo Luz Casal cuando le dijeron que iba a pertenecer a la ARISTOCRACIA es la que podríamos tener todos perfectamente#LaRevuelta @LuzCasalOficial pic.twitter.com/yaXHOAsmA5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 25, 2025

Casal se enteró de que los Reyes le habían concedido un título nobiliario tras volver de su localidad natal, donde celebró un festival benéfico con su nombre. Una llamada de un representante de la Casa Real le advertía que sería nombrada marquesa. «Mi reacción fue muy cursi: ¡Yupi!, y eso que yo nunca utilizo esa palabra», desveló anoche entre risas.

A Broncano no le quedó muy claro el orden de importancia de los títulos nobiliarios así que Casal se lo resumió de forma breve. Además le gastó una broma de nueva noble: «Hay gente que me cae regular y que está en un escalafón inferior. Y estoy deseando coincidir». La cantante se despidió de 'La Revuelta' interpretando uno de sus nuevos temas.