La curiosa respuesta de un restaurante a un mala crítica: «Me has arreglado el día»

«Esa estuvo bien. No sé de dónde fue, pero el zasca se sintió hasta aquí», alaban los internautas al propietario del establecimiento

Juanma Mallo

Juanma Mallo

Sábado, 25 de octubre 2025, 17:00

De un tiempo a esta parte, cada vez son más las personas que dejan su opinión sobre todo tipo de servicios: bares, tiendas, restaurantes... En ocasiones, sirven para alabar el trato recibido, la comida... Otra veces, sin embargo, son puñetazos en el estómago para el que las recibe.

¿Qué hacen los empresarios cuando reciben una crítica demoledora? Existen tres tendencias. Por un lado, obviarlas, pasar, dejar el agua correr. Por otro lado, responder con argumentos. Otros, sin embargo, tiran de ironía.

Es lo que se puede ver en una reseña que ha compartido la página el usuario @soycamarero, con más de 300.000 seguidores en Facebook y 165.000 en X (antes Twitter).

El cliente valora el establecimiento con solo una estrella en Google y el comentario: «No me gustó nada». ¿Con qué respuesta se encontró? «Llorando estamos», escribió la persona a cargo del restaurante.

@soycamarero, en tono irónico, titula la publicación: «Cuando ya todo te da igual». Los usuarios aplauden la respuesta: «Me encanta», dice una. «Esa estuvo bien. No sé de dónde fue, pero el zasca se sintió hasta aquí», comenta otro. «Al final las reseñas de Google han perdido ser referencia para convertirse en un meme». «Me has arreglado el día», sonríe otro.

