La curiosa razón por la que Grison no estuvo en 'La Revuelta' Uno de los colaboradores estrella del programa se ausentó este jueves en el espacio presentado por David Broncano

B. V. Viernes, 28 de marzo 2025, 20:51 | Actualizado 21:00h. Comenta Compartir

Este jueves 'La Revuelta' no contó con Grison, uno de los colaboradores estrella del programa de TVE. Al comienzo del espacio, David Broncano habló de su ausencia pero no explicó el motivo de no poder contar con el músico en el teatro Príncipe.

Grison fue sustituido por otro colaborador, por Sergio Bezos, que ocupó su lugar en el escenario durante todo el programa. Hasta Karra Eljalde bromeó sobre la ausencia de Grison.

Este viernes se ha descubierto dónde estaba Grison. El colaborador estrella de 'La Revuelta' estaba haciendo de maestro de ceremonias y de DJ en una fiesta en la Universidad Miguel Hernández de Elche.

En un vídeo que circula por redes sociales se puede ver cómo Grison hizo una videollamada con Broncano, al que le decía que no llegaba al programa y que se le iba a hacer tarde.