La curiosa pedida de mano de Leclerc a su novia con el perro de por medio

El piloto de Fórmula 1 de Ferrari y la modelo Alexandra Saint Mleux anuncian boda

A.M.

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:12

El piloto de Fórmula 1 de la Scuderia Ferrari Charles Leclerc y su novia, la modelo Alexandra Saint Mleux, anuncian boda. La pareja se casará próximamente después de dos años de relación. Lo anunciaron en sus redes sociales después de que el monegasco organizase una pedida de mano muy romántica.

Leclerc, tal y como ha publicado en las redes sociales, preparó una cena con velas, elaboró aperitivos con las iniciales de la pareja y decoró el hogar con centenares de rosas simulando corazones. Pero para el momento señalado contó con la ayuda del perro de la familia, Leo.

El can, muy conocido en el mundillo de la Fórmula 1, lució una placa con la frase grabada 'Papá quiere casarse contigo'. La respuesta fue afirmativa y la pareja lo celebró a la grande anunciando su compromiso con una foto besando al pequeño Leo. «Señor y Señora Leclerc», escirbió el piloto en sus redes sociales.

