El 44 cumpleaños de Álex García: tres meses sin Verónica Echegui y el estreno de su esperada serie en Netflix El actor afronta su cumpleaños más difícil tras la muerte de la actriz, su pareja durante más de 10 años | El último trabajo del canario, que comparte con Catalina Sopelana e Itziar Ituño, se estrenó este viernes en la plataforma de streaming y promete ser un éxito

A. P. Sábado, 15 de noviembre 2025, 11:30 | Actualizado 11:41h.

Álex García sopló este viernes las velas de su 44 cumpleaños. Una fecha que coincidió con el estreno de su último trabajo, 'El cuco de cristal', serie basada en la novela homónima de Javier Castillo. El reparto principal del proyecto dirigido por Laura Alvea y Juan Miguel del Castillo lo completan Catalina Sopelana, Itziar Ituño, Iván Massagué, Tomás del Estal y Alfons Nieto.

La serie distribuida por Netflix y que ya está disponible en la plataforma está llamada a ser uno de los trabajos del año donde se entremezcla el misterio y el drama a través de la búsqueda de una joven que acaba de recibir un trasplante de corazón y viaja hasta el pueblo de su donante. Castillo ya ha llevado a la pequeña pantalla otras dos novelas, 'La chica de nieve' y su secuela, 'El juego del alma'. Ambas en Netxlix.

Pese a que García continúa agrandando su trayectoria con esta nueva apuesta, los últimos meses han sido complicados para el actor. En agosto, fallecía Verónica Echegui, víctima de una larga enfermedad. El intérprete perdió a la que fue su pareja entre 2010 y 2023 y, aunque ya no estaban juntos en el momento de su muerte, mantenían una relación muy cercana. García decidió pasar el duelo en la más estricta intimidad y han sido contadas las ocasiones en las que se ha pronunciado a este respecto. Lo hizo a través de sus redes sociales con una carta de despedida en la que aseguraba: «Seguiré tu hermoso legado, Vero. Sin miedo, descalzo y con Amor».

En octubre, el actor visitó el programa del pianista James Rhodes en la que los dos artistas mantuvieron una charla. Explicó que, pese a que la cita de la grabación estaba planeada antes de la muerte de la actriz, García decidió no cancelarla. Contó, en un ambiente de confianza, que estaba «aprendiendo a aceptar, a dejar que sea la vida la que mande. Siempre queremos que el trabajo salga bien, que la relación con tu pareja sea de esta manera, que la comida salga genial y que la enfermedad no sea letal. Si te enganchas a esas sensaciones, sufres muchísimo, porque al final la vida tiene sus planes».

«Es hermoso, aunque doloroso»

Rhodes le preguntó directamente si quería hablar sobre la actriz. «No sé lo que se ha dicho porque no he buscado nada, pero soy consciente, a través de lo que me ha llegado a mí, de que ha sido una ola de amor lo que ha ocurrido en este país hacia Verónica, hacia lo que ella generaba y lo que yo viví tanto tiempo», apuntó. «Lo que te puedo añadir es que es hermoso, aunque es muy doloroso, poder crecer a través de una situación tan dura y agarrarte al amor y expandirlo», dijo.

