¿Cuánto cuesta el impresionante anillo que Cristiano ha regalado a Georgina por su compromiso? La joya cuenta con un diamante central de entre 40 y 45 quilates

Martes, 12 de agosto 2025

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron este lunes que se casan. La noticia ha dado la vuelta al mundo. La pareja, con cinco hijos en común, contraerá matrimonio para sellar 9 años de amor. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es el impresionante anillo que el futbolista portugués ha regalado a su futura mujer por su compromiso.

Las informaciones sobre su precio se han disparado. En la fotografía compartida por la influencer, la grandiosa sortija ocupa gran parte de su dedo anular y cuenta con un diamante central de entre 40 y 45 quilates de casi dos centímetros de largura. Además, le acompañan otros dos más pequeños a los lados. A ello hay que añadir que se trata de una alhaja más que exclusiva, no solo por el precio sino por la dificultad de hacerse con una piedra de estas características y que habitualmente se consigue mediante subastas o a través de los grandes distribuidores de diamantes.

Según la revista 'Hola', el precio, solo de la piedra principal, sería como mínimo de cinco millones de euros, aunque «según la pureza, podría alcanzar los 10 o 12 millones», ha afirmado un joyero a la conocida revista del corazón.

El periodista Javi Hoyos no anda muy lejos. Según sus informaciones, la joya costaría más de 6 millones de euros. La socialité e influencer española anunció la noticia con la foto de su anillo de pedida y también con una frase muy reveladora: «Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas».