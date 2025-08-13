La cuantiosa multa de 'Masterchef' a los concursantes famosos por filtrar el nombre del ganador Santiago Segura participó en el 'talent show' de TVE en el año 2018 finalizando en sexta posición. Ahora desvela una de las cláusulas de su contrato

A. Mateos Miércoles, 13 de agosto 2025, 09:22 | Actualizado 09:33h.

Es de sobra conocido que algunos 'realities' de televisión, así como 'talent shows' del estilo de 'Masterchef' o 'Tu cara me suena' están grabados muchos meses antes de su emisión. Cuando se estrenan en la parrilla televisiva ya hay un ganador del concurso, pero el nombre difícilmente se filtra en las redes sociales porque hacerlo implica una cuantiosa multa. En el caso de 'Masterchef', la cantidad sería de 100.000 euros, según ha desvelado Santiago Segura, que participó en la edición de famosos de 2018, en la que finalizó en sexta posición.

El popular director y actor español desveló la anécdota en una conversación con periodistas mientras presentaba su nueva película 'Padre no hay más que uno'. Y aseguró que él comprendía a la perfección este tipo de cláusulas porque ya había sufrido con anterioridad 'spoilers' en sus películas de 'Torrente'. «En las últimas iban a rodar y al día siguiente lo colgaban en redes sociales. Por un lado, es publicidad, pero, por otro lado, revienta la sorpresa», se quejaba el cineasta sobre la actitud de algunos famosos que han formado parte de la saga.

La edición de 'Masterchef' en la que participó Segura se la llevó la exnadadora Ona Carbonell. Aunque la presencia del cineasta en este tipo de concursos televisivos va más allá de los fogones de TVE. También ha estado hasta en dos ocasiones en 'Tu cara me suena', el conocido 'talent show' de Antena 3.

Las palabras de Segura coinciden además con la promoción de la décima temporada de 'Masterchef celebrity'. TVE ya ha anunciado que el estreno del 'reality' de famosos llegará «muy pronto» a La 1. De hecho, tendrá su presentación oficial la primera semana de septiembre en Vitoria, en el marco del FesTVal. «Estas cocinas de 'Masterchef' volverán a brillar», dicen como gancho a un vídeo promocional donde no sueltan pistas de los famosos que concursarán.