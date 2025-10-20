El cromo de Luis de la Fuente en el Athletic que mostraron en 'El Hormiguero' El seleccionador de La Roja habló, entre otras cosas, de cómo era el fútbol en su época

B. Vergara Lunes, 20 de octubre 2025, 23:40 Comenta Compartir

'El Hormiguero' ha comenzado la semana con la visita del seleccioandor de La Roja, Luis de la Fuente, que atraviesa un momento dulce tras igualar el récord de 29 victorias consecutivas que ostentaba la Selección Campeona del Mundo de 2010.

España tiene prácticamente sellada su pase para el Mundial de 2026, y Pablo Motos le ha preguntado cómo ve al equipo para esa cita tan importante. «Pelear por un sueño muy bonito, un motivo de felicidad para todo un país como es poder disfrutar un campeonato del mundo y pelear por lo máximo», ha señalado el seleccionador, al que también le ha pedido que diga si le preocupan las altas expectativas de la gente. De la Fuente ha dicho que no, asegurando que «los primeros que nos marcamos ese techo tan alto somos los propios profesionales». «Y conociendo la materia prima de la que disponemos, los futbolistas. Son insaciables deportivamente… Para otras cosas igual también», ha bromeado.

El presentador le ha pedido que compara la disciplina actual de los futbolistas con la de su época como jugador. En ese momento, en el programa han mostrado un cromo de Luis de la Fuente cuando militaba en el Athletic, en los años 80, los gloriosos de los rojiblancos, cuando conquistaron dos Ligas y una Copa del Rey bajo las órdenes de Javier Clemente. Motos, que ha bromeado sobre el bigote que lucía entonces el ahora seleccionador, le ha preguntado qué dad tendría. «Unos 24», ha calculado el entrenador.

Ampliar

Sobre la comparación de la disciplina, el técnico ha explicado que «hay que ver el contexto. Estoy seguro de que los futbolistas de nuestra época seríamos competitivos si nos das las mismas herramientas».

Sin embargo, De la Fuente ha dejado claro que antes no tenían las mimas condiciones a la hora de jugar al fútbol. Campos embarrados, entrenamientos, suelos duros… También ha hablado sobre la comida: «A mí una pregunta que me hacía mucha gente es si nos tomábamos en serio el tema alimentario. Y tan en serio. A mi me gusta mucho comer, y tan en serio me lo tomaba que el viernes antes de jugar el sábado-domingo un partido me metía un chuletón con alubias y pimientos», ha afirmado entre risas.

Centrándose en el presente y sobre si habrá cambios en la lista de jugadores de cara al Mundial, el técnico dijo que «la mejor de las noticias sería que no», pero «desgraciadamente habrá lesiones, contratiempos… Es la parte fea del fútbol y del deporte».

Críticas a futbolistas

💬 “Me indigno porque me parece lamentable”, Luis de la Fuente habla del acoso que sufren algunos jugadores #DeLaFuenteEH pic.twitter.com/Cuk7XLRlPi — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 20, 2025

El seleccionador de La Roja también se ha referido a las críticas que reciben jugadores como Álvaro Morata. «Primero lo que hago es indignarme. A mí me parece lamentable que se ponga en el escenario esa parte frívola de los futbolistas». Y habla del gran trabajo y sacrificio que hacen. «Esos futbolistas entrenan cinco o seis horas diarias, psicólogos, fisios... y después, cuando les queda un momento libre, salen a disfrutar. Faltaría más. Es demasiado injusto y yo me indigno. Sé lo que les cuesta a la gente joven estar ahí, que además tienen un talento y que se dejan todo por conseguir los objetivos. Lejos de ser dañinos, son un ejemplo serio para la sociedad.»