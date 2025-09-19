Críticas a 'Operación Triunfo' por la falta de intimidad en los móviles: «Se han visto fotos de… cosas» La organización entrega a los aspirantes un teléfono del concurso y les impide utilizar los suyos personales

Es difícil que hasta el más mínimo detalle pase desapercibido en 'Operación Triunfo 2025'. Las conexiones en directo durante prácticamente todo el día en la Academia permite a los seguidores vivir casi al minuto el día a día de los concursantes. Una de las primeras polémicas llega a cuenta de los teléfonos móviles.

Cabe aclarar que los triunfitos no disponen de su teléfono personal dentro y la organización les facilita uno 'oficial' para su uso en torno al concurso. Principalmente, redes sociales. El problema es que el equipo digital tiene acceso a todas las fotografías que hacen, algo de lo que han advertido a los chavales y que no ha sentado bien a muchos seguidores.

«Todo lo que hagáis con ese móvil lo puede ver el equipo digital…Sólo el equipo digital, acotamos un poco más. Esto lo digo porque se han visto fotos de… cosas. No voy a entrar más en detalle. Si os sale un grano en algún lado y os echáis una foto para verlo, lo vamos a ver. Y aunque lo borréis, se queda guardado», ha avisado la responsable de la charla en cuestión.

Algunos se reían, pero otros ponían cara de pocos amigos. en las redes algunos usuarios opinaban que incumplía el artículo 18 de la Constitución. «Se habla de los derechos fundamentales relacionados con la intimidad, el honor y la inviolabilidad del domicilio y las comunicaciones», defendían.