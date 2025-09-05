Críticas a Kate Middleton por su nuevo 'look' en su regreso de las vacaciones La Princesa de Gales reaparece junto al Príncipe Guillermo con una visita al Museo de Historia Natural de Londres

A. Mateos Viernes, 5 de septiembre 2025, 10:06 | Actualizado 10:31h.

El Príncipe Guillermo y Kate Middleton retomaron ayer su agenda institucional tras las vacaciones de verano. Los herederos al trono británico visitaron el Museo de Historia Natural de Londres, donde la Princesa de Gales es mecenas, y tuvieron un pequeño acto junto a niños que participan en programas de aprendizaje sobre biodiversidad en el museo.

Hasta ahí el interés que ha suscitado la visita de los Príncipes al museo. Porque en Reino Unido, tanto en la prensa como en las redes sociales, ha llamado la atención el 'look' escogido por Kate Middleton para reaparecer en público. Su nuevo color de pelo, rubio miel o dorado, no ha terminado de convencer a muchos de los seguidores de la Casa Real británica.

La imagen de Kate ayer era completamente distinta a la que se vio el pasado mes de julio durante la final de Wimbledon, a la que los Príncipes acudieron como marca la tradición.

Desde hace un tiempo, el estilo y el rostro que muestra Kate Middleton cada vez que posa para las cámaras es noticia en la prensa británica. Sus apariciones han sido contadas desde que anunció que padecía cáncer. Hace un año la Casa Real comunicó que el tratamiento de quimioterapia, del que aún se desconocen detalles, había finalizado y el pasado mes de enero la propia Kate anunció que el cáncer estaba en remisión. Pero no se han vuelto a conocer más detalles del proceso de recuperación de la Princesa de Gales.

Más allá de las especulaciones que surgen en las redes sociales a raíz del nuevo 'look' de Kate, los expertos de la moda sugieren a que la elección del tinte rubio podría deberse a una estrategia para ocultar la aparición de las canas.