Las críticas que Itziar Ituño aguantó sobre su cuerpo en rodajes: «Hay veces que no se cortan ni media» La actriz de Basauri explicó en el podcast 'La Script' algunos episodios que ha soportado

G. C. Martes, 18 de noviembre 2025, 20:50 Comenta Compartir

«Sí afecta la mirada sobre mi cuerpo. Y hay veces que no se han cortado ni media y estando tú detrás y escuchar lo que están opinando de tu imagen, ni siquiera de tu interpretación». La actriz Itziar Ituño ha abordado en 'La Script' cómo se ha enfrentado dentro de la industria del cine a comentarios sobre su cuerpo. Y la de Basauri lo ha hecho poniendo como ejemplo algunas menciones a su oreja izquierda por ser más grande que la derecha.

«Escuchaba que decían detrás 'uy, mira esa oreja'. Es que tengo una distinta de la otra. Es mi oreja, mi oreja torcida... que bastante me ha costado integrarla dentro de mi personalidad», explicaba en el podcast. Y zanjaba: «Estoy orgullosa de ella, de mi oreja torcida izquierda. Y no me la voy a tapar aunque se nota un montón».

Preguntada por qué querría desaprender, apuntó a que le gustaría no arrastrar «el rollo romántico de ver la vida» y así poder ser «más práctica». También trabaja en «estar contenta» con su cuerpo «con la edad» que tiene. «Me veo que cada vez la cara va más así, alguna arruga... Pero no puedo ser eternamente joven. Coger algunos kilos... Todo eso lo estoy trabajando para decir 'oye, es mi cuerpo'».

La intérprete, una de las protagonistas de la exitosa serie 'La casa de papel', presenta estos días la película 'Pensamiento lateral', una cinta dirigida por Mariano Hueter.

Temas

Audiencias