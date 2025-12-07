Críticas a ETB por no dar validez a una respuesta que decía que el estadio del Osasuna es uno de los más grandes de Euskadi Patxi Alonso preguntó en 'Atrápame si puedes' por los tres campos de fútbol más grandes del País Vasco y después explicó que El Sadar no está en la comunidad autónoma

7 de diciembre 2025

A algunos espectadores de ETB les ha sentado mal que el programa 'Atrápame si puedes', presentado por Patxi Alonso, no diese validez a una respuesta donde se incluía al campo de fútbol del Osasuna como uno de los más grandes de Euskadi.

🤬| Gaur ETB2ko «Atrapame si puedes» saioan, Iruñeko Sadar estadioa «Euskadin» ez dagoela argudiatuz leihatzailearen erantzun zuzena okertzat eman dute.



Etengabeko jibarizazioa, asimilazioa eta autogorrotoa... Auzolotsa! pic.twitter.com/JnRpBTnFOa — Malcolm iXa 🍉 (@ideiazabaldub) December 5, 2025

El presentador pidió que el concursante le nombrase los tres estadios con mayor capacidad del País Vasco y el concursante acertó con los dos primeros; San Mamés y Anoeta. Pero después dijo El Sadar, que cuenta con 23.500 localidades. La respuesta correcta era Mendizorroza -19.840- pues el campo del Osasuna se encuentra en Pamplona, Navarra.

El concursante ya intuía que iba a fallar esa respuesta... «El Sadar... ¿no se considera Euskadi?», le preguntó a Alonso antes de reafirmarse en su respuesta. El presentador entendió al joven. «Claro es que... Es que no forma parte de la comunidad autónoma y por lo tanto no te lo puedo dar por bueno», le dijo provocando los gritos de lamento del público.

Lo ocurrido en la televisión pública vasca no ha gustado a parte de los espectadores, que han aprovechado para subir el vídeo a las redes sociales y protestar contra la gestión del PNV en el ente público.