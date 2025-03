Críticas a Carlota Corredera por defender eliminar el Día del Padre en los colegios: «Pensemos en las minorías»

Gabriel Cuesta Domingo, 23 de marzo 2025, 11:39 Comenta Compartir

La periodista Carlota Corredera ha sido foco de las críticas en redes sociales por su opinión favorable a que en los colegios se cambie el nombre del Día del Padre por el Día de la persona especial. Su postura la defendió en el programa '59 segundos', donde se cuestiono esta celebración del 19 de marzo por San José.

Corredera respaldó la decisión de algunos centros que ya han adoptado esta nomenclatura con el fin de no herir al alumnado que no tenga padre por distintos motivos: fallecimiento, madre soltera o dos madres. «Estoy muy contenta de que sea así».

Hoy se ha celebrado el día del Padre. Una tradición que mucho cuestionan y que en los últimos años se ha convertido en un motivo de polémica.



¿Hay que celebrar, o no, el día del padre?#59Segundos con @gemmanierga en directo: https://t.co/tSznTOxf2B pic.twitter.com/FfoqiNLu3v — La 2 (@la2_tve) March 19, 2025

«En la clase de mi hija hay un niño que no tiene papá, que falleció hace varios años», ponía como ejemplo la comunicadora. «No pasa nada porque pensemos en las minorías, porque pensemos en esos niños y niñas que no tienen padre porque ha fallecido o porque tienen dos madres». «¿A quién molesta que protejamos a esos niños y niñas? Que no hace falta que les metamos el dedo en el ojo», remató.

Su postura ha sido duramente criticada por algunos usuarios de 'X', antes Twitter.