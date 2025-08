Cristina Villanueva deja La Sexta tras 19 años para buscar «nuevos retos»

Rochell De Oro Salgado Viernes, 1 de agosto 2025, 09:21 Comenta Compartir

Cristina Villanueva, uno de los rostros más icónicos de laSexta Noticias, deja la que ha sido su casa tras 19 años mediante una salida pactada. Según ha adelantado Informalia, en todo momento ha primado la buena sintonía entre la presentadora y los directivos de la cadena privada. El motivo de su partida es explorar nuevos proyectos, tanto dentro como fuera de la televisión.

La periodista catalana de 49 años se incorporó en 2006 como la encargada de la edición de fin de semana de laSexta Noticias. Además, participó, junto a Helena Resano y Mamen Mendizábal, en el espacio de entrevistas 'Sexto sentido'. Un año después, Villanueva se ocupó del programa de fútbol 'No me digas que no te gusta el fútbol', junto a Juanma López Iturriaga. Sus proyectos más allá de los informativos incluyen también 'Verano directo', magacín que comandó en 2011.

Antes de fichar por La Sexta, trabajó en RTVE entre 1997 y 2006, primero en información deportiva y, desde 2004, en La 2 noticias. Su exitosa carrera en medios de comunicación la hizo ser merecedora del Premio Larra de Periodismo que concede la Asociación de la Prensa de Madrid a periodistas menores de 30 años.

Récord de audiencia

La presentadora se marcha en uno de los mejores momentos para laSexta Noticias 20H en el fin de semana. Hace menos de un mes, el informativo logró su récord del año en el fin de semana al convertirse un día más en lo más visto de la cadena con 758.000 seguidores y más de 1,6 millones de espectadores únicos.

Este movimiento se une a los últimos cambios que habrá en los informativos para la próxima temporada, especialmente en la televisión pública. La 1 ha sacudido sus telediarios con la incorporación de Pepa Bueno a la edición nocturna de lunes a viernes y el paso de Marc Sala y Lourdes Maldonado a la edición de fin de semana.