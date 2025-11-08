Duras críticas a Cristina Pedroche por sus quejas tras su doble maternidad: «Muy duro ser multimillonaria» La presentadora de 'Zapeando' desata la indignación en las redes al asegurar que siente «que no puedo más»

«Os juro que hay días que siento que no puedo más, que estoy saturada, sobrepasada», ha confesado Cristina Pedroche después del nacimiento de su segundo hijo. La presentadora, que ha vuelto esta semana a su habitual puesto en el programa 'Zapeando', ha decidido abrirse y contar su experiencia con su segunda maternidad. Sin embargo, su reflexión, lejos de recibir el apoyo esperado, suscitó una ola de críticas en redes sociales.

La comunicadora aseguró que «es imposible llegar a todo», entre sus clases de pádel, las grabaciones en casa y sus padres ayudando en el cuidado de sus dos pequeños, se pregunta «'¿cómo lo hace la gente?', es que no sé cómo hacerlo». El vídeo que subió a sus stories de Instagram rápidamente se viralizó y desató la indignación de cientos de usuarios por «quejarse» pese a ser lo que consideran como una «mujer privilegiada».

En la publicación, Pedroche relata cómo transcurre su mañana, marcada por la rutina diaria de hacer deporte mientras lidia con el estrés de ir al volante con los niños, algo que habitualmente evita debido a su nerviosismo. «Hoy he ido con la niña al pádel, las dos solas en el coche, y no me gusta conducir así, normalmente me ayuda mi padre o David. Ha sido una mañana algo torcida, pero luego he remontado», explica, visiblemente agotada.

Sin embargo, al llegar a casa la situación no mejoró. «Es que es imposible hacer nada con dos niños. Estaba intentando grabar cosas en casa y no me dejan ni respirar», expresó la presentadora, que se preguntó cómo lo hacen otras madres para gestionar sus responsabilidades. «Me siento como si no pudiera llegar a todo, y me pregunto cómo lo hace la gente», reconoce.

Aunque algunas personas la respaldaron por compartir sobre el nuevo capítulo de su vida de manera abierta y vulnerablemente, otros la acusaron de tener una visión alejada de la realidad. Muchos no pudieron evitar comparar su situación con la de miles de madres que «después de trabajar ocho horas diarias, vuelven a casa y aún deben cuidar a sus hijos y preparar la comida, todo ello sin saber cómo llegar a fin de mes».

«Debe ser muy duro ser multimillonaria, con marido multimillonario y apañaros entre millones de euros para poder jugar al pádel», comenta un usuario en X. «Aquí estoy llorando de empatía con @CristiPedroche mientras acabo de llegar de trabajar desde las seis de la mañana que salí de casa, preparo la cena para mis dos hijas, ayudo a resolver un problema de fracciones, pongo la lavadora y preparo la olla de lentejas para mañana», escribe otra.

En contraste, hubo quienes defendieron a la presentadora, recordando que cada madre es única. «No se juzgan las maternidades ajenas», comentó un defensor de Pedroche, señalando que su sinceridad no debería ser motivo de burla.