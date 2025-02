Cristina Pedroche revela el sexo de su bebé a través de una bonita carta: «Estamos locos de ganas por verte»

Marina León Jueves, 6 de febrero 2025, 18:07 Comenta Compartir

Cristina Pedroche desveló el pasado 28 de diciembre que espera a su segundo hijo junto a Dabiz Muñoz. A lo largo de las últimas semanas, la colaboradora de La Sexta ha compartido en redes sociales cómo está llevando el embarazo. Este jueves ha querido dar un paso más y ha desvelado el sexo del bebé: un niño, que se convertirá en el hermano pequeño de su hija Laia, de año y medio.

«Todavía no has llegado y ya me muero de amor todo el rato. Has sido un bebé muy buscado, muy deseado y muy querido. Creo que esta vez soy más consciente de todas las emociones tan bonitas que me esperan, sobre todo esta vez lo siento más real», escribe la periodista en Instagram.

También asegura que, aunque se encuentra cansada, «adora estar embarazada». «Pero reconozco que cuento las semanas que quedan para tenerte entre mis brazos, mirarte a la carita y poder besarte. Deseando también saber qué tipo de parto querrás que tengamos», añade y cuenta que, al igual que con su primera hija, se está preparando para darle «la mejor y más natural bienvenida a este mundo. Pero ya sé que esto es una cosa de dos, así que no te preocupes que salga como salga, será maravilloso».

La familia espera con ilusión la llegada del pequeño. «En casa estamos todos locos de ganas por verte, sobre todo tu hermanita que no para de darte besos y abrazos. Todo el rato me hace gestos para que te saque de la tripa pero ya le he dicho que te faltan unos meses y que tú también tienes muchísimas ganas de estar con ella», relata. «No sé cómo voy a poder gestionar tanto amor. Imagino que os tocáis, que os miráis, que os dais un beso…y estallo».

La colaboradora cuenta que Laia está ansiosa por conocer a su hermano y espera «que te estén gustando las canciones que bailo y canto. Perdónala si a veces se pone nerviosa y te da algún golpe sobre todo en la cama cuando está en la teta, y no te preocupes por eso tampoco que habrá teta de sobra para todos. También os imagino a los dos uno en cada teta y estallo de felicidad de nuevo», expresa. «¡Qué maravilloso es el cuerpo de la mujer que no solo puede crear vida sino que también lo alimenta y lo protege! Te amo con locura, bebé. Tu papá, tu hermanita y yo te adoramos. Te quiero hijo», concluye.