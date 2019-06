El 'topless' de Cristina Pedroche incendia Instagram Instagram La colaboradora de televisión ha sorprendido a sus seguidores con una imagen en una piscina en Sancti Petri EL CORREO Martes, 18 junio 2019, 17:43

Cristina Pedroche ha vuelto a dejar sin palabras a sus seguidores de Instagram tras su último posado, que en menos de dos horas ya ha superado los 133.000 'me gusta'. «Vuelvo a la rutina después de pasar unos días maravillosos en Cádiz. Unos días de desconexión, paz, risas y amor con el mejor compañero de vida. Vuelvo a tope con ganas de comerme el mundo», ha escrito la colaboradora de 'Zapeando' junto a una sugerente fotografía en la que posa exclusivamente con la parte de abajo de un bikini, mientras disfruta del sol en una piscina en Sancti Petri.

Esta imagen demuestra una vez más que a Pedroche no le importa el qué dirán. No es la primera ocasión en la que asegura que «la suciedad está en quien mira», razón por la que se siente totalmente libre de arreglarse como le da la gana y colgar cualquier tipo de imagen en sus redes sociales. Eso sí, en las que no enseñe sus pezones, ya que mostrarlos está censurado en Instagram.

Instagram

Precisamente fue este mismo lunes cuando la colaboradora se quejó del «sesgo machista» de las redes sociales en el programa de TVE Retratos con Alma. «Yo me tengo que dibujar dos estrellitas en las fotos que subo a las redes y mi marido no. ¿Qué daño hace un pezón?», preguntó.

«Yo puedo subir una foto en bikini, como cualquier persona que va a la playa o a la piscina, y tengo comentarios muy buenos pero también malos. Jon Kortajarena sube una foto en bañador, sin ropa o desnudo y no pasa nada, solo tiene cosas positivas», argumentó Pedroche.