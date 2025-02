Cristina Pedroche desvela que el nombre de su bebé será en euskera y duda entre dos opciones

A. Mateos Miércoles, 12 de febrero 2025, 08:36 Comenta Compartir

Cristina Pedroche vive un momento muy dulce con el embarazo del que será su segundo hijo, el primer varón, que nacerá a mediados del 2025. Desde que lo anunció en plenas Campanadas con su vestido de leche materna, la colaboradora no ha parado de contar los avances que se producen en su embarazo. Hace unos días desveló el sexo del bebé y esta semana ha contado en 'Zapeando', el programa donde trabaja, que el nombre que llevará su hijo será «vasco».

La presentadora de Atresmedia es una amante de Euskadi. Siempre que puede se escapa junto a su pareja, el chef Dabiz Muñoz, a la costa vasca. Y aunque entre sus planes más típicos está el de visitar los mejores restaurantes del territorio, también dejan un tiempo para disfrutar de diferentes opciones de ocio.

Pedroche siempre ha reconocido que le gusta mucho el euskera y a sus compañeros de 'Zapeando' les dijo que el nombre de su hijo sería «vasco» y «cortito». De hecho, ya valora dos serias opciones aunque matiza que aún no ha tomado la decisión final.

Los posibles nombres del hijo de Cristina Pedroche y Dabiz Muñoz son Aritz e Iraitz. Según recoge Euskaltzaindia, el primero de ellos hace referencia al pueblo de la Cendea de Itza / Iza, en Navarra, y al monte Leiza. En el término de Belarzañeta de esta localidad existe una roca que según la leyenda arrojó Roldán contra Aralar. En el caso de Iraitz, nombre más reciente, la academia de la lengua vasca informa que está recogido y aceptado para chicos.

«Adoro estar embarazada. Todavía no has llegado y ya me muero de amor todo el rato. Has sido un bebé muy buscado, muy deseado y muy querido», escribió Pedroche en sus redes sociales hace unos días. «Reconozco que cuento las semanas que quedan para tenerte entre mis brazos, mirarte a la carita y poder besarte. Deseando también saber qué tipo de parto querrás que tengamos», añadió y cuenta que, al igual que con su primera hija, se está preparando para darle «la mejor y más natural bienvenida a este mundo. Pero ya sé que esto es una cosa de dos, así que no te preocupes que salga como salga, será maravilloso».

La familia espera con ilusión la llegada del pequeño. «En casa estamos todos locos de ganas por verte, sobre todo tu hermanita que no para de darte besos y abrazos. Todo el rato me hace gestos para que te saque de la tripa pero ya le he dicho que te faltan unos meses y que tú también tienes muchísimas ganas de estar con ella».