Crisis ante la desgana de los concursantes de 'OT' Damion, durante la gala en la que fue expulsado. / RTVE Damion fue el expulsado de la sexta gala, en una noche en la que las reprimendas a los aspirantes fueron las grandes protagonistas JOSEBA FIESTRAS Jueves, 1 noviembre 2018, 08:31

Primero fue la 'mariconez' y ahora el despido fulminante de Itziar Castro. Comienza a ser habitual que la polémica altere el ritmo de 'OT' y el espectador preste más atención a la controversia de turno que a la evolución de los concursantes. Resulta que la hasta hace nada profesora de interpretación de esta edición ha sido destituida y su cargo lo recogen los anteriores maestros. Los Javis serán los sustitutos de Castro, que ha dejado claro en las redes sociales que su marcha «ha sido una decisión tomada de forma unilateral por la dirección del programa y comunicada de forma precipitada» sin que ella lo esperase. Desde hace semanas la queja más frecuente del jurado del formato era que a los aspirantes les fallaba la conexión con el público. Y parece que las protestas han motivado el cambio, ocasionando la vuelta de Javier Calvo y Javier Ambrossi a la academia más famosa de la tele. De hecho, Gestmusic comunicó oficialmente que el despido de la actriz responde «a que Itziar Castro no ha conseguido los objetivos esperados en su área».

Los concursantes de esta edición no están respondiendo como los de la primera y los reproches de los seguidores del formato son muchos. Quizá por ello, esta vez la gala empezó con bronca. Noemí Galera los reprendió de forma severa: «Nadie os asegura que habrá una gira. Es que cuando salgáis y os deis una hostia monumental recordaréis que aquí teníais un estudio de grabación al que bajabais sin ganas, sin saberos las melodías. Si no hay trabajo serio, compromiso y pasión, nos vamos a la mierda». Y esa fue la tónica de una noche incómoda. «La falta de sacrificio es intolerable» y «ya no podemos ver a un concursante sobre el escenario, tenemos que ver a un artista», fueron algunas de las sentencias que regaló el jurado.

Las advertencias continuaron hasta el final. Incluso los que se libraban se llevaban regañina. Carlos, Julia y Famous, por ejemplo, cruzaron la pasarela «por los pelos», según los expertos. Los nominados de esta semana, Damion y Marta, defendieron en solitario 'Gods Plan', de Drake, y 'Leave Me Alone', de Michael Jackson, respectivamente. Y el muchacho no convenció al respetable, a tenor del resultado de las votaciones, que lo mandaron a casa cariacontecido. Ella sobrevive, y al tribunal le encantó cómo se había enfrentado a la nominación. «Nos sorprendió tu seguridad en la primera gala, pero luego la fuiste perdiendo. Hoy la has recuperado», brindaron a la joven antes de aliviarle la semana.

Natalia y Miki cantaron 'Shallow', de Bradley Cooper y Lady Gaga, y ella triunfó sin dudas. «Eres la credibilidad con mayúsculas», apuntó Manuel Martos. Él, sin embargo, no sedujo. «Me ha faltado la intimidad que requería el tema, la interpretación», reprendió Carlos Jean (que se sumaba al comité esta semana). Y el de Terrassa quedó nominado, aunque más tarde los profesores le quitaron ese peso de encima. Famous y María abordaron el '1,2,3', de Sofia Reyes y Jason Derulo, y aquí pasó justo lo contrario. Él se salvó, pero ella se ganó la condena del jurado. «Vocalmente hoy no ha sido tu mejor día», censuraron. No llegó la sangre al río porque, en esta ocasión, sus compañeros la rescataron del abismo. Al final, Marilia y Noelia son las nominadas de esta semana. Y la cita sirvió también para que TVE desvelara que será el presentador del concurso, Roberto Leal, el que de las campanadas de fin de año junto a Anne Igartiburu. Felicidades, una merecida recompensa.