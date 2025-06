Susanna Griso: «¿Os creéis que Pedro Sánchez ha convivido 11 años con estos señores y no sabía que eran unos puteros?»

B. Vergara Martes, 17 de junio 2025, 15:06 | Actualizado 15:47h. Comenta Compartir

Hace unos días, se publicaron unos audios de una conversación entre José Luis Ábalos y Koldo García en los que comentaban sus impresiones sobre mujeres que ofertaban servicios sexuales. Pues bien, la presentadora de Espejo Público Susanna Griso ha sido contundente no solo contra ellos, sino contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien afirmó que desconocía las tropelías de estas dos personas. «Perdonad que sea así de cruda pero ¿vosotros os creéis que Pedro Sánchez haya estado viajando en un Peugeot -así recorrió España con los presuntos implicados en la trama- y conviviendo con estos señores 11 años de su vida y no supiera que eran unos puteros?», se pregunta la comunicadora.

Griso no se cree que Sánchez no supiera lo que hacía el exministro de Transportes y su asesor. No solo contrataban los servicios sexuales de mujeres, sino que preparaban mordidas de contratos de obras. «No me lo creo porque estas cosas en los partidos se saben, la gente lo comenta. Carmen Calvo se quejó reiteradamente de los comportamientos machistas y puteros de sus compañeros de gabinete. Esto a Sánchez le tenía que llegar, ella entró en el despacho del jefe de gabinete de la Moncloa para contárselo. Lo sé yo y lo sabemos todos», dice la periodista.

La presentadora tilda a ambos como «puteros de manual». Asimismo, se pregunta cómo se hizo para incluir a Ábalos en el programa electoral del PSOE en el que pretendían abolir la prostitución. «¿En ese momento se lo consultan al secretario de organización que era Ábalos? Yo me pregunto: ¿En el momento en el que ponen en el programa electoral que quieren abolir la prostitución, en ese momento se lo consultan al secretario de organización que era Ábalos. Le pidieron criterio y doctrina a la hora de escribir ese artículo en el programa?»

Sánchez recorrió España en un Peugot junto a Ábalos, García y Santos Cerdán para recuperar apoyos socialistas. Sobre este viaje, Griso también se ha pronunciado. «Cuatro tíos recorriendo España en un coche hablan de prostitución, hablan de estas cosas», ha afirmado.