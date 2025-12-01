Crece la preocupación por el estado de salud del marido de Lydia Lozano La veterana periodista del corazón no pudo evitar las lágrimas al salir del hospital

Lydia Lozano está viviendo una de los peores momentos de su vida. En las últimas horas ha crecido la preocupación por el estado de salud de Charly, el marido de la periodista que se encuentra ingresado. Este domingo, la colaboradora de '¡De viernes' no pudo evitar las lágrimas tras salir del hospital.

La tertuliana de Telecinco se ausentó este pasado viernes del programa que presentan Santi Acosta y Bea Archidona. Charly se encuentra hospitalizado a causa de una infección bacteriana contraída tras una delicada operación de espalda hace varias semanas y la veterana periodista del corazón no se separa de su lado.

Según ha explicado, tuvo que ser ingresado de urgencia. La infección se ha extendido a varios órganos, entre ellos, el corazón, del que tuvo que ser operado. Por el momento, toca esperar. Charly está recibiendo tratamiento, pero se trata de un proceso largo y complicado.

Casados desde 1990

Tras el verano, Lydia Lozano regresó a Telecinco y se desvinculó de sus compañeros de 'Sálvame'. Sin embargo, los problemas de salud de su marido le están impidiendo vivir esta nueva etapa con tranquilidad. La periodista y su marido contrajeron matrimonio en 1990 y no tienen hijos. En el año 2015, coincidiendo con su 25 aniversario de boda, renovaron sus votos en una ceremonia balinesa.