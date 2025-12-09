El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El creador del Tetris explica en 'El Hormiguero' cómo se le ocurrió el videojuego

Alekséi Pázhitnov dijo por qué el juego engancha tanto

B. V.

Martes, 9 de diciembre 2025, 08:42

'El Hormiguero' contó este lunes con un invitado muy especial. Se trata de Alekséi Pázhitnov, el creador del Tetris, un videojuego al que han jugado millones de personas de todo el mundo. El inventor ruso, que tiene 70 años, visitó el plató del programa de Antena 3 y explicó cómo creo el famoso juego.

Cuando Pázhitnov era pequeño -relató- «jugaba a un puzle» que constaba de unas «formas diferentes hechas con cinco cuadrados» y con las que se podían crear siluetas. Pero cuando «terminaba», solo podía «meter las piezas y no tenías nada más que hacer». Asegura que se tardaba unos «40 minutos en resolver el puzle y se terminaba el juego». Después tocaba pensar en otra cosa.

Así que un día se le «ocurrió» que la idea de poder entretenerse con a ese mismo juego pero compitiendo «contra el tiempo». Cogió el ordenador y empezó a programar. Sin gráficos ni sonido. «Lo único que tenía eran los símbolos de las figuras en la pantalla. Me hizo gracia y pensé que sería divertido poder rotarlas y colocarlas mientras caían», contó a Pablo Motos.

El presentador dijo que lo que hace «diferente» a este juego es que «no puedes ganar, solo puedes retrasar la derrota». Sobre esto, Pázhitnov explicó que en el Tetris «no es que no se pueda ganar. Cuando pierdes, no se ve lo que has conseguido porque se te ha ido borrando, se te quedan solo los errores, por eso quieres volver a empezar de cero».

