Así es Cosme, el padre de Aitana que genera rechazo en Internet

16 de marzo 2025

Los padres de Aitana tienen un papel muy importante en el documental 'Metamorfosis'. Especialmente su padre Cosme, quien se muestra en todo momento muy encima de su hija. A veces, incluso, demasiado. Así se ha visto en el documental, cuando empujaba a su hija a crear canciones «que rompan» cuando ella pedía con la mirada un poco de calma.

La actitud del progenitor no ha gustado nada en las redes sociales. Muchos le acusan de querer sacar partida económicamente de su hija. Lo juzgan por lo que muestran los seis capítulos publicados en Netflix, principalmente, pero Cosme ha sido casi igual de protagonista que su hija en la docuserie.

Contable de profesión, llegó a ser socio de un comercio de repuestos de vehículos, antes de volcarse por completo en la carrera de su hija. «Mi padre confiaba plenamente en mí», recordó Aitana en sus inicios. Cuando la carrera de la artista despegó, Cosme dejó su trabajo para trasladarse a Madrid con su hija. Desde entonces, además de su padre, también gestiona sus finanzas. ¡Hasta Aitana le tuvo que pedir permiso para desvelar su patrimonio en su última entrevista en 'La Revuelta'!

Sin embargo, su madre Belén es todo lo contrario. Aunque hace de «mejor amiga y confidente» de Aitana, nada tiene que ver con la figura proteccionista que ejerce Cosme. Un ejemplo claro de ello se ve en el documental, cuando Aitana habla de que es hipocondríaca. Belén cuenta una anécdota de cuando la artista era solo una niña. Un día, la pequeña Aitana tenía fiebre y su madre la llevó al médico, que le dio un tratamiento y le recomendó reposo en cama. Su padre, al ver que esa misma noche la fiebre no remitía la llevó a toda prisa a Urgencias.

Belén y Cosme llevan casados desde hace treinta años y solo se han separado cuando él ha tenido que viajar para estar junto a su hija. Como el día que se mudó a Madrid con la carrera de esta recién iniciada, o con sus numerosas visitas a Los Ángeles para ayudar a Aitana en su carrera musical.

Otro de los aspectos que se perciben en el documental es que sus padres también han sido buenos suegros. En los primeros episodios de la serie, Aitana cuenta el momento en el que confirmó a sus padres que ya no salía con Sebasitán Yatra. «Cuando lo dejamos, a mi padre se le cayó el mundo. 'No quiero que me presentes a ningún chico más', me dijo.

Pero, en ocasiones, la familia y el trabajo chocan entre sí. En las últimas semanas se conoció que la manager de Aitana Nuria Andreu fue despedida y la mayoría de medios apuntan a que se produjo tras una fuerte discusión con Cosme. No sería de extrañar. En el documental ya se ve que entre la representante y la artista cada vez hay más roces, y a medida que avanza la docuserie, la presencia de su padre y la ausencia de Andreu es cada vez mayor. El despido se produjo cuatro días antes del lanzamiento del documental.