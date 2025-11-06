El corte de Sergio Dalma a Pablo Motos cuando le pregunta por la edad: «Mi próstata está estupenda» El cantante acudió a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco, Ritorno a Vía Dalma, un álbum que recordará al disco con canciones italianas que sacó hace quince años

A. Mateos Jueves, 6 de noviembre 2025, 08:58

Sergio Dalma acudió anoche a 'El Hormiguero' a presentar su último disco, Ritorno a Vía Dalma, un homenaje al álbum Vía Dalma que lanzó hace quince años. El nuevo proyecto del cantante estará disponible desde el 14 de noviembre y será muy similar a su antecesor... «pero mucho más atrevido». «La premisa de los Vía Dalma se mantiene intacta, recuperar esas canciones italianas que triunfaron aquí, pero llevándomelas a mi terreno», contó el artista en 'El Hormiguero', que el 12 de diciembre de 2026 presentará su nuevo trabajo en Bilbao con un concierto.

A sus 61 años, Dalma no se cansa de trabajar. Será su vigesimotercer álbum aunque su tema estrella siempre será 'Bailar pegados'. Motos le preguntó si estaba «hasta las narices» de tener que cantar siempre el mismo tema, pero Dalma contestó entre risas que «no porque hemos hecho un montón de versiones». Sí reconoce que puede ser difícil de llevar que te recuerden tanto una canción en concreto pero espera no tener que «aborrecer» 'Bailar pegados'.

Dalma sigue una rutina muy particular para estar al 100% en el escenario con ejercicios específicos para la voz que incluyen «descanso e hidratación», entre otros. «No canto ni en la ducha», le confesó a Motos, que no daba crédito al ser una práctica muy habitual en la sociedad.

El artista aseguró que evita cantar fuera de los escenarios si no es por trabajo e incluso bromeó con que busca excusas para no ir a bodas de amigos: «Huyo de ellas a toda costa para evitar que me pidan que cante».

Todo iba correctamente hasta que Pablo Motos metió la pata y le preguntó por un tema espinoso en los hombres de cierta edad. Quiso saber si una vez superados los 60 años, se notaban los achaques de la edad y Dalma le cortó muy elegantemente. «De la próstata estoy estupendo, mi hermano, que es urólogo, me lo confirma», sentenció. El cantante encajó bien la pregunta y respondió con cierto tono de humor. También reconoció que ahora «estoy mucho más sensible y lloro más», un aspecto positivo, tal y como añadió después.