El corte de Alejandro Sanz a David Broncano: «Deja de hacer estas preguntas a los invitados» El cantante madrileño cerró la ronda de invitados de esta semana en 'La Revuelta'

Gabriel Cuesta Jueves, 20 de noviembre 2025, 22:50

No había misterio para cerrar la semana de 'La Revuelta'. Ya David Broncano anticipó el miércoles que apuntalaba la ronda de entrevistas Alejandro Sanz, casi recién aterrizado tras conquistar en Las Vegas dos nuevos Latin Grammy. Continúa su idilio con estos galardones y ya tiene en su vitrina nada menos que 24. Ambos son colegas y se nota. Desprendieron complicidad, aunque el músico le paró los pies en más de una ocasión de buen rollo. No le dejó ver su móvil y se negó a responder a alguna de sus extrañas cuestiones. «Deja de hacer estas preguntas a los invitados», le aconsejaba cuando fue preguntado si se había «enrollado con una prima segunda».

El humorista le presentó como «il capo» y «presidente del sindicato» de la música española. Sanz dio la sorpresa hace unos días al levantar el premio por 'Mejor grabación del año' con 'Palmeras en el jardín', una categoría en la que el puertorriqueño Bad Bunny era claro favorito, y a 'Mejor álbum pop contemporáneo'. Nada más entrar, el público le pidió a gritos entradas. «Esto que haces con el bombo no te hace artista», arrancaba el madrileño cuando el presentador le preguntaba si existía alguna especie de reunión entre los más importantes del gremio. «Fuiste rechazado por unanimidad», le seguía la broma el músico. «El Ministerio me tiene en la misma clase que vosotros... Hago lo que puedo. Soy andaluz, eh», trataba de convencerle Broncano.

David, que no. Que si Alejandro Sanz te dice que no es QUE NO ❌#LaRevuelta @AlejandroSanz pic.twitter.com/4A4ZLrgkMq — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 20, 2025

Si en la temporada pasada visitó antes 'El Hormiguero' de Pablo Motos, algo que dio para más de un chascarrillo en esa ocasión, esta vez ha dado prioridad a La 1. Sanz cumplió la tradición de los regalos. un espejo circular que simulaba el single de 'Las guapas', su nuevo tema. Se hicieron una foto y Broncano le pidió mirar sus fotos en el móvil. El invitado se negó en rotundo. A cambio, el cantante se llevó un remo de piragüismo. «¿Y dónde está la canoa? Que hago yo con esto. Entre el seto, la estatua de hielo... hacéis unos regalos más raros. No lo vi venir», le espetaba al cómico. No se quedaba ahí el asunto. Jorge Ponce conectó en directo desde la calle. Más bien desde un descampado en Torrejón. «Te voy a hacer en fuego, Alejandro». Ponce cogió un bidón de gasolina y un mechero «de Gibraltar» para hacer llama. No llegó a prenderlo Por suerte.

Alejandro Sanz está OP, está rotísimo ⚡



A Alejandro no le elegían el último en los recreos. #LaRevuelta @AlejandroSanz pic.twitter.com/poBqZU7tLX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 20, 2025

«Me hacen ilusión. Al principio, me daban más igual. Es bueno cuando te reconocen tus compañeros. Es algo bello. Y también por la gente que trabaja en el disco», celebraba. Con la nueva industria de la música, el récord que será casi imposible arrebatarle es el de artista con discos más vendidos en España. De un solo álbum despachó más de dos millones. Ahora, todo va con reproducciones. «Queda grabado en piedra, eh», ensalzaba Broncano.

Resulta que el humorista sacó a la luz un número de la 'Superpop' en la que un grafólogo analizaba su firma. «Me llama la atención que dijesen que tenías mucha resistencia física». «Resistencia y velocidad son mis dos características», entraba al trapo Sanz, bautizado como Sainz por Grison. Ya en tono serio, Sanz confesó ser «obsesivo» con el orden y habló sobre sus propósitos. «Me metía 16 horas diarias en el estudio, me iba de gira... hasta que no he conseguido hacer equilibrio entre la música y mi vida personal no he sido realmente feliz. Y ahora trabajo mejor y más concentrado echando menos horas», confesaba.

El cómico no le encontró las cosquillas sobre posibles rencillas con familiares o conocidos. Entonces, espetó a su invitado que tenía «pinta de haberte enrollado con una prima segunda». «Deja de hacer estas preguntas a los invitados», le aconsejaba el músico a carcajada limpia. Sanz finalmente cedió e invitó a los 300 asistentes a «cualquiera de los conciertos». «Que elijan ciudad, pero el disco lo tenéis que comprar», pactaba. Le regaló a Broncano su disco firmado, '¿Y ahora qué?', que cuenta con colaboraciones de cantantes como Shakira, Manuel Turizo o Emilia.