El cortazo de Melody a Grison tras confesar ser alérgica al látex: «No vamos a entrar en eso»

Gabriel Cuesta Lunes, 3 de febrero 2025, 22:52 Comenta Compartir

Del baile del gorila a Europa. Apareció con su intensidad rumbera Melody en 'La Revuelta' a ritmo del bombo de David Broncano. «Rumba con bombo... mezcla regular», reconocía el presentador. Calidad musical aparte, la cantante andaluza acudió a La 1 para celebrar su triunfo en el Benidorm Fest y su pasaporte para representar a España en Eurovisión 2025 con 'Esa diva'. «Eres un artista», ensalzaba a su anfitrión.

La cantante presumió llevar en la música «24 años cotizados». El cuarto de siglo desde que saltó a la fama en 2001 con su álbum debut, 'De pata negra', cuando solo era una niña. De ahí, su tema más escuchado: 'El baile del gorila'. «Llegaste a estar nominada a un Grammy latino», apuntaba el presentador. No lo ganó. «Hace mucha ilusión ir a Eurovisión... Parece que ha sido el gorila y ahora Melody de 24 años», se quejaba Melody. «Estoy muy orgullosa de representar a mi país. ¡Lo vamos a petar!», animaba a los eurofans.

Natural de Dos Hermanas, un municipio de Sevilla, acabó hablando de su localidad natal con algunos vecinos que estaban en el público. Centros comerciales, una rotonda... Hasta le veían de pequeña ir de comprar con su padre. Melody le llevó a Broncano como regalo «una cosa muy especial». Era un sombrero de picador. «¿Has visto la final?». Pues no. No hizo los deberes el conductor de 'La Revuelta'. «Salí desde los aires y llevaba un traje y este sombrero puesto. Y ahora te lo doy», le explicaba entonces la cantante, alérgica al látex. «No vamos a entrar en eso», le advertía a Grison, ya listo para sus habituales cuñas. «Yo también lo soy. ¿Cómo haces en los cumpleaños?», recogía desde su esquina.

¿Hubo mucha juerga después el triunfo? «No me puse 'piruleta' porque estaba un poco cansadilla. Me voy a poner estos días cuando descanse». Melody reconoció que no bebe mucho porque enseguida se le nota. «Se me baja el ojo para abajo... tomo dos y ya voy tocadilla». La artista ensalzó el «buen rollo» entre todos los participantes. Intentó pinchar el presentador sobre si había alguna tensión entre ellos, pero no rascó nada.

Broncano pidió a su invitada un gesto en la coreografía como guiño a 'La Revuelta' en su futura actuación eurovisiva en Basilea. «A ver... voy a representar a mi país. ¿Lo ven?», dudaba la cantante. Le acabó cogiendo el gustillo al gesto de tocar el bombo. Y se arrancó a cantar a capela 'Esa diva'. «Lo voy a incluir», sentenciaba.