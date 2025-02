La contundente respuesta de María Amores a los insultos que recibe en Instagram: «Que me llamen fea o guapa...»

Silvia Osorio Lunes, 17 de febrero 2025, 11:44 Comenta Compartir

«Pareces más mayor que tu marido», «la suerte de la fea la guapa la desea». Estos son algunos de los insultos que María Amores, la mujer de Ion Aramendi, ha desvelado que recibe en Instagram de cuentas anónimas. La influencer, sin embargo, no se ha amilanado y ha compartido una contundente respuesta que ha sido muy aplaudida por sus seguidores.

«La verdad es que a mis 48 años que me llamen fea o guapa me da igual. La belleza es una cosa tan subjetiva que, en fin, para gustos , los colores. Soy presumida e intento gustarme y, con eso, me vale. Y yo me veo bien, muy bien», ha comenzado diciendo la creadora de contenido.

María, que hace unos días felicitaba al presentador vasco por su 48 cumpleaños con una bonita dedicatoria, se muestra muy activa en Instagram y más aún desde que reveló que iniciaba una carrera como influencer. A nivel personal, lleva 14 años con Aramendi y tienen tres retoños: Ion, Lucas y Marieta.

A favor de la medicina estética

En su última publicación, asegura que mostrarse con una belleza perfecta no es ni mucho menos su objetivo. «Hace tiempo huí de los filtros de Instagram y no los echo de menos. Me acepto mucho más como soy porque al final no reconocía ni siquiera mis rasgos en el espejo», señala a la vez que revela que también está a favor de la medicina estética si es necesario. «Si ayuda a las personas a sentirse mejor y a superar complejos bienvenida sea. A favor de su uso, no de su abuso».

