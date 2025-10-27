La contundente respuesta de Ibai Llanos tras la polémica en el clásico entre Yamal y Vinicius: «La que se ha liado...» La estrella del Barça aseguró que el Real Madrid «roba» en un programa de la King League del streamer bilbaíno

Ibai Llanos ha contestado a la polémica del clásico entre Real Madrid y Barça. Vinicius no dudó en encararse con Lamine Yamal para recriminarle sus palabras en la Kings League. «La que se ha liado hoy en el Clásico y la que se ha liado en el mundo por lo que dijo Lamine Yamal creo que, en parte, es culpa mía, y os lo voy a explicar», comienza afirmando el reconocido streamer bilbaíno.

La estrella blaugrana calentó el partido unos días antes al decir que el club blanco «roba». En un tono desenfadado y entre risas, el '10' del Barcelona comparó al Real Madrid y Porcinos porque se ve beneficiado por decisiones arbitrales. «Por supuesto, sí, roban, se quejan...». Unas palabras que el influencer le recriminó. «¿El Madrid roba?». «Hombre, a ver, a ver...», contestó Yamal con un gesto de clara afirmación, una aclaración a la que se unió Gerard Piqué. «Esto no es discutible», añadió el exfutbolista.

La tangana al final del encuentro fue monumental. «Lamine Yamal tiene un equipo en la Kings League y yo tengo otro (Porcinos). Nosotros jugábamos este domingo, es decir, hoy, pero coincidía con el Clásico y a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle a la liga si podían mover el partido para que Lamine Yamal pudiese venir, porque sé que le gusta la Kings League y creo que sería divertido ver a Lamine chutar un penalti y verme a mí, que soy muy malo, chutar un penalti el mismo día», explica Llanos.

El comentario de la discordia

El influencer vizcaíno ha querido dejar claro que «la idea evidentemente no era hablar ni del Madrid ni del Barça». Sin embargo, Yamal soltó un comentario que echó los planes por la borda. «Y, de repente, Lamine, en una comparación con mi equipo, con Porcinos, dice que Porcinos roba igual que el Madrid. El programa termina y parece que no se ha liado tanto. Hay cosas muy virales en redes sociales, gente que insulta, que no insulta, pero hasta ahí todo bien… El problema es que empieza a haber rumores de que estas declaraciones de Lamine Yamal llegan al Real Madrid. Pero esto es lo típico, que tú piensas 'esto puede ser verdad' o puede ser mentira', la prensa, al final…», relata Ibai.