La consejera cesada por la dana de Valencia rompe su silencio: «Mazón no cogía el teléfono» Salomé Pradas da su versión de cómo se gestionó la emergencia en una jornada que se saldó con 229 víctimas mortales

G. Cuesta Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:45

La consellera de Interior de la Comunidad Valenciana cesada por la gestión de la dana, Salomé Pradas, rompe su silencio este domingo en el programa 'Salvados' de La Sexta. La cadena ya ha adelantado algunas de sus declaraciones más punzantes en esta entrevista en profundidad con Gonzo. Entre otras, ha desvelado haber recibido órdenes expresas para no molestar al que era president, entonces Carlos Mazón, en una jornada que se saldó con 229 víctimas mortales.

Según su versión, este mandato lo recibió sobre las 14:00 del 29 de octubre de 2024 por parte del jefe de gabinete y compañero de piso de Mazón. Entonces, Mazón se encontraba en el restaurante 'El Ventorro' junto a la periodista Maribel Vilaplana. «¿Cómo no iba a tener que conocer el president de la Generalitat lo que estaba pasando en una comarca de nuestro territorio?», se pregunta ante el periodista. Asegura que se saltó esa orden «por responsabilidad». «A veces soy un poco inconformista con lo que me plantean y yo, directamente, llamo al president», insiste.

Pradas cuenta que no pudo informar a Mazón ni del contenido del envío del ES-Alert ni de la decisión de mandar la alerta a los móviles de los valencianos porque «no le cogía el teléfono». Su intención, sesgún su testimonio, era «informarle, sobre todo por la presa de Forata y por la decisión de lanzar» el aviso, aunque no para «pedir ni opinión ni valoración».

La que fuera consejera explica que fue más tarde cuando por fin pudo hablar con Mazón al recibir una llamada suya. Entonces, le informa «de la dificultad de acceder a Utiel y Requena». Preguntada por «qué le dijo» el ya expresident, Pradas asegura que se limitó a pedirle «que le siguiera informando». Señala que no parecía preocupado y que no sabía dónde estaba.