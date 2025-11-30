El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

La consejera cesada por la dana de Valencia rompe su silencio: «Mazón no cogía el teléfono»

Salomé Pradas da su versión de cómo se gestionó la emergencia en una jornada que se saldó con 229 víctimas mortales

G. Cuesta

Domingo, 30 de noviembre 2025, 11:45

Comenta

La consellera de Interior de la Comunidad Valenciana cesada por la gestión de la dana, Salomé Pradas, rompe su silencio este domingo en el programa 'Salvados' de La Sexta. La cadena ya ha adelantado algunas de sus declaraciones más punzantes en esta entrevista en profundidad con Gonzo. Entre otras, ha desvelado haber recibido órdenes expresas para no molestar al que era president, entonces Carlos Mazón, en una jornada que se saldó con 229 víctimas mortales.

Según su versión, este mandato lo recibió sobre las 14:00 del 29 de octubre de 2024 por parte del jefe de gabinete y compañero de piso de Mazón. Entonces, Mazón se encontraba en el restaurante 'El Ventorro' junto a la periodista Maribel Vilaplana. «¿Cómo no iba a tener que conocer el president de la Generalitat lo que estaba pasando en una comarca de nuestro territorio?», se pregunta ante el periodista. Asegura que se saltó esa orden «por responsabilidad». «A veces soy un poco inconformista con lo que me plantean y yo, directamente, llamo al president», insiste.

Pradas cuenta que no pudo informar a Mazón ni del contenido del envío del ES-Alert ni de la decisión de mandar la alerta a los móviles de los valencianos porque «no le cogía el teléfono». Su intención, sesgún su testimonio, era «informarle, sobre todo por la presa de Forata y por la decisión de lanzar» el aviso, aunque no para «pedir ni opinión ni valoración».

La que fuera consejera explica que fue más tarde cuando por fin pudo hablar con Mazón al recibir una llamada suya. Entonces, le informa «de la dificultad de acceder a Utiel y Requena». Preguntada por «qué le dijo» el ya expresident, Pradas asegura que se limitó a pedirle «que le siguiera informando». Señala que no parecía preocupado y que no sabía dónde estaba.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Alarma en Castro por un chat de hombres que comparten desnudos de sus parejas
  2. 2

    El chófer del Bizkaibus no vio a los dos menores que iban en una bici por la carretera de Berriz
  3. 3 Mueren tres jóvenes de entre 22 y 25 años al salirse su coche de la carretera en Cabezón de la Sal
  4. 4

    El gesto de Nico Williams a los aficionados del Athletic tras su golazo
  5. 5

    Venezuela denuncia el cierre de su espacio aéreo como un «acto hostil» de Estados Unidos
  6. 6

    La vida contradictoria de Pilar Careaga, la alcaldesa franquista de Bilbao
  7. 7 Álex García recuerda a Verónica Echegui en uno de los lugares preferidos de la actriz
  8. 8

    Condenan a 10 y 5 años a tres jóvenes por tirar a otro por la ventana en Bilbao
  9. 9

    Seis ertzainas heridos y un detenido en las protestas contra una carpa de Vox en San Sebastián
  10. 10

    Negocios de moda abren los domingos en el centro de Bilbao para ganar ventas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La consejera cesada por la dana de Valencia rompe su silencio: «Mazón no cogía el teléfono»

La consejera cesada por la dana de Valencia rompe su silencio: «Mazón no cogía el teléfono»