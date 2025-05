¿Cómo ha llegado Jami Gertz a ser la actriz más rica de Hollywood?

A. P. Sábado, 3 de mayo 2025, 12:45 Comenta Compartir

Al pensar en las grandes fortunas que han crecido alrededor del séptimo arte, el nombre de Jami Gertz parece no decir tanto como otras figuras icónicas de Hollywood, como Scarlett Johanson, Sandra Bullock, o Sofía Vergara. De hecho, estas tres intérpretes son las mejores pagadas de la industria, pero eso no las convierte en las más ricas.

El primer puesto de ese ranking lo ostenta la actriz Jami Gertz, que participó en numerosas producciones durante los años 80 y 90. Debutó junto a Tom Cruise en 'Endless Love' (1981), pero su popularidad creció tras protagonizar 'Less Than Zero' (1987), donde dio vida a la amiga de un drogradicto interpretado por Robert Downey Jr.

Tras estos, llegaron otros títulos como 'Twister' (1996) o su participación en una temporada de la serie 'Urgencias' (1997). Se metió en la piel de la comediante Gilda Radner para interpretarla en 'Gilda Radner: It´s always something' (2002). Su último papel en la pequeña pantalla llegó en 2012 con '¡Vaya vecinos!'. Su trayectoria suma más de una veintena de trabajos en el cine y la televisión.

Sin embargo, su fortuna no bebe de sus años como actriz en Hollywood. Gertz es también empresaria y embajadora de los Atlanta Hawks, un equipo de la NBA, que compró el grupo inversor conducido por Mark Attanasio, del que forman parte Gertz y su marido, el billonario Tony Ressler. También se hicieron con los Milwaukee Brewers, conjunto profesional de béisbol.

Gertz ha aclarado en alguna entrevista que pese a la fortuna que tiene su marido, cuando ambos se conocieron era ella quien cobraba más y quien costeó el primer hogar de la pareja, que tiene tres hijos. La actriz ha vuelto a ser noticia estos días tras la publicación de la web Celebrity Net Worth sobre el patrimonio de los famosos. El sitio estima en 12.000 millones de dólares el capital que ha conseguido juntar la intérprete gracias a sus negocios.

