¿Ha conseguido por fin vender Jota Peleteiro a la baja su lujosa mansión de Mungia? El exfutbolista lleva más de dos años sufriendo una odisea para deshacerse del lujoso chalé, que rebajó hasta los dos millones y donde convivió con Jessica Bueno durante su etapa en el Eibar y el Alavés

¿Ha conseguido Jota Peleteiro tras más de dos años vender su lujosa mansión de Mungia? Al menos, esa pregunta queda en el aire al ver cómo ha desaparecido de la conocida plataforma Idealista el anuncio de la propiedad, que llegó a rebajar de tres a dos millones en busca de un comprador. Ya no hay rastro de la publicación que en los últimos meses anunciaba este casoplón donde convivió con su expareja, Jessica Bueno, cuando militaba como futbolista en el Eibar y el Alavés.

A Jota Peleteiro se le ha atragantado la venta de esta mansión de Mungia, la que fue su casa en Bizkaia junto a la modelo. Fue en mayo de 2023 cuando trascendió que trataba de deshacerse de ella, medio año después de que la pareja anunciase la ruptura de una relación de más de una década y con dos hijos en común. Ha llovido de eso, pero el inmueble y los terrenos que lo rodean seguían en el mercado dos años después de mover ficha para deshacerse de ella.

Era prioritario para el exfutbolista conseguir deshacerse de esta propiedad. Principalmente, por el importante coste que supone su mantenimiento. Ahora reconvertido en hombre de negocios, buscaba una inyección económica importante mientras está pendiente del juicio que a final de año dilucidará a cuánto asciende la pensión que debe pasar a la modelo por la manutención de sus dos hijos en común. Las aguas se calmaron un poco después de que Bueno asegurase que no estaba recibiendo el ingreso correspondiente. Ahora parece que sí, tal y como ella misma explicó cuando se ha anunciado su presencia en la próxima edición de 'Supervivientes', donde quedó subcampeona.

La venta de la mansión se trataba de cerrar entre los rumores sobre su difícil situación económica y la acusación de su ex Jessica Bueno de incumplir los pagos de manutención de sus hijos en común. Ahora, la modelo asegura que cumple con los pagos, pero no ha retirado la denuncia que a finales de año les hará verse las caras en los juzgados para fijar una cuantía.

De los 3 a los 2 millones que pide por la vivienda y los terrenos que la rodean. Incluso ha acudido a más de una inmobiliaria, según puede verse en los portales especializados, para tratar de encontrar comprador y cerrar la operación.

Euskadi queda ya lejos de su nueva vida en Emiratos Árabes, donde se encuentra completamente volcado en su faceta empresarial tras colgar las botas y acaba de ser padre de su tercer hijo junto a la modelo de origen serbio Ajla Etemovic. Conversión al Islam incluida, poco queda de esa antigua vida como futbolista junto a Jessica Bueno, con la que compartió hasta 2022 el día a día en esta casa ubicada cerca de la exclusiva urbanización de La Bilbaína en su vuelta a Euskadi tras tres años en el fútbol inglés. Ahora, ambos están enfrentados por los presuntos impagos de Peleteiro para la manutención de los chavales, un encontronazo que protagonizaron ambos en el programa 'De viernes' hace unos meses.

Ubicada en una parcela de 14.000 metros cuadrados, 3.000 de ellos corresponde a este lujoso chalé con cinco habitaciones y cuatro baños, además de cocina equipada, zona de lavandería, un solárium y una piscina interior con sauna. También un txoko con cocina y un garaje para 15 coches. Está rodeada por jardines, con una lujosa vista panorámica de las colinas, y cuenta con una zona de hípica, una cuadra y una piscina exterior. Tal y como se desprendía del portal inmobiliario Idealista, varias firmas especializadas del sector han estado encargadas de gestionar la venta.

Además de la casa principal, hay una casa auxiliar con dos dormitorios para invitados o el servicio. Según desvelaba en su día la revista 'Semana', a Peleteiro le corre «prisa» deshacerse de la casa. Algo que desprende la importante bajada de precio. Sobre todo, porque exige un coste alto en cuanto a mantenimiento.El chalé ha llegado a alquilarse por 700 euros la noche. Allí tuvo lugar la comunión de Fran, el hijo que tienen en común Kiko Rivera y Jessica Bueno, y el bautizo de Jota Jr., el primogénito de la modelo con el exfutbolista.

