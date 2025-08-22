El conocido videojuego que confirma la relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole

G. C. Viernes, 22 de agosto 2025, 18:28 Comenta Compartir

La diferencia generacional a veces queda muy clara con pequeños detalles. A la estrella del Barça Lamine Yamal, un chaval que acaba de cumplir los 18 años, no le pillarán con su nueva pareja en una playa o protagonizando un gesto romántico por la calle. Los rumores de su posible relación con la cantante Nicki Nicole cogieron en las últimas semanas fuerza. Y su forma de afrontarlo, lejos de esconderse, responde a alguien de su edad. Ha compartido un 'pique' a la videoconsola con la artista argentina a través de las redes sociales. Un gesto que da por confirmado el flechazo.

Tras verles juntos en varias ocasiones en las últimas semanas, la joven pareja parece haber confirmado su relación al volante de un conocido juego de Nintendo, el Mario Kart. Los dos han compartido historias de la clasificación de una carrera que evidencia que ambos estaban jugando juntos en la misma habitación.

A ambos se les vio antes paseando por la ciudad de Mónaco aprovechando el día de descanso que le concedieron al crack del Barcelona. Las historias subidas por ambos muestran una carrera disputada con los mismos personajes y la misma clasificación. Se trata de una partida sin internet y los márgenes de la televisión son idénticos. Todo hace pensar que se trata de una forma premeditada de zanjar los rumores oficializando de esta peculiar forma la relación.