El conocido restaurante que conquista al piloto Jorge Martín y su novia en su escapada a Bilbao: «Nuestro favorito del mundo»

Jorge Martín disfruta de una escapada a Bilbao junto a su pareja en la recta final de su recuperación a raíz del grave accidente en el GP de Qatar, cuando se rompió once costillas. De hecho, Aprilia está pendiente de recibir el visto bueno médico para someter al español a un test especial de cara a su regreso al campeonato. Se espera que se someta a la revisión en la primera semana de julio, después del GP de Holanda.

Mientras tanto, el piloto ha decidido disfrutar del bueno tiempo en la capital vizcaína junto a María Monfort. «Últimos días antes de subirme a la moto», confirmaba él mismo con una imagen subido a una bicicleta mientras pedalea con Zorrozaure al fondo. El plato fuerte de la escapada era precisamente gastronómico y lo compartió su chica con sus seguidores. No fallaron en su visita al Asador Etxebarri, de Bittor Arguinzoniz, el afamado local de Axpe que ocupa el segundo puesto en la lista de The World's 50 Best Restaurants. «Nos vamos a nuestro 'rest' favorito del mundooo», anticipaba la joven, dejando claro que ya lo había visitado con anterioridad. «Amo, amo, amo este sitio», recalcaba.

A la imagen de la entrada le acompañó un contundente «inigualable» que compartió el propio Martín. El piloto también compartió con sus seguidores la imagen de una sabrosa carne a la brasa. Antes de la comida, Momfort aprovechó para dar una vuelta por Bilbao y grabó un 'reel' en la zona del Guggenheim. «Hace 30 grados. Calor, pero mejor. En el norte cuando hace buen tiempo todo mundo sale a la calle. Flipaba viendo el ambientazo. Todo el mundo desayunando en las terrazas… Me está encantando, nunca había venido en plan visita. Solo a la Semana Grande», explicaba.

Monfort nació en Ibiza, pero tiene raíces vascas. El joven deportista de 26 años mantiene desde principios de 2023 una relación sentimental con la influencer, hija de la empresaria Carmen Matutes y nieta del conocido empresario y expolítico balear, Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores entre 1996 y 2000 en la etapa de José María Aznar en La Moncloa.

