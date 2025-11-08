La conocida canción que Joaquín Sabina vuelve a dedicar a Iñaki López y Andrea Ropero en su adiós a Bilbao El cantautor afronta los últimos conciertos de su gira de despedida

No podía faltar ese gesto de cariño de Joaquín Sabina a dos buenos amigos en su despedida de Bilbao. El cantautor volvió a dedicar a Iñaki López y Andrea Ropero una de sus canciones más conocidas, 'Calle Melancolía', un guiño que ya había protagonizado en conciertos pasados, como el del pasado mes de junio en Madrid. Esta vez fue especial. Era su última vez en la capital vizcaína y tan solo le queda una última cuádruple parada en la capital española para colgar definitivamente el sombrero.

«En el repertorio toca abrir el baúl de las canciones antiguas, de las canciones casi olvidadas, casi apolilladas... decidí que había por lo menos un par de ellas que merecían que las cantara una última vez», reflexionaba sobre el escenario del BEC.

El tema es «el segundo que escribí en mi vida», explicaba el músico. «Por eso la quiero dedicar a gente querida que tengo por ahí. A Andrea (Ropero) e Iñaki (López)... y al grupo de cholas que viene de Madrid siempre a verme», terminaba antes de comenzar a cantar.

Ropero aprovechó para devolverle el cariño a través de su cuenta de Instagram. «'Calle Melancolía'. Siempre me acompañará. ️GRACIAS, querido Joaquín Sabina, por esta preciosa dedicatoria en Bilbao. Qué noche, qué concierto, qué magia….qué todo. Afortunada es poco. Inmensos. Os vamos a echar mucho de menos», agradecía.

La devoción de la pareja hacia el cantante se ha transformado en amistad. López dirigió en 2020 el documental 'Pongamos que hablo de Sabina', una propuesta con la que ahondaba en su vida personal y profesional mediante entrevistas personales.