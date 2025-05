La conmovedora carta de la 'influencer' Atrendylife a su marido Fran, fallecido en un accidente: «La vida sin ti va a ser muy difícil»

Marina León Domingo, 11 de mayo 2025, 13:04 Comenta Compartir

«Todavía no me creo que no vayamos a fundirnos más en uno de nuestros abrazos eternos». La influencer Rebeca Labara, más conocida en redes sociales como 'Atrendylife', le ha dedicado unas bonitas palabras a su marido Fran Solans Mallor, vecino de Amorebieta, que perdió la vida hace unas semanas en un accidente de tráfico.

La creadora de contenido describe a su pareja como «la persona más noble, buena y leal. Con los ojos del color verde claro más bonito que he visto en mi vida, llenos de vida, llenos de luz. La sonrisa más pura, sincera y contagiosa», escribe en un post de Instagram junto a varias fotos en las que aparecen ambos sentados, abrazados y mirando al mar.

Labara continúa «rota de dolor» tras el siniestro, en el que se vieron implicados tres vehículos y que tuvo lugar el pasado 21 de abril, en el kilómetro 155,100 de la N-240 en el término municipal de Barbastro, donde disfrutaban de las vacaciones de Semana Santa. Un turismo invadió el carril del sentido contrario y colisionó frontalmente contra una furgoneta y un vehículo articulado.

En su última publicación, en la que se ha habierto en canal con sus más de 260.000 seguidores, ha confesado que, durante su matrimonio, vivieron «intensamente cada momento sin desperdiciar ni un solo instante, porque como tú decías siempre, 'la vida es maravillosa'». La influencer cuenta que Fran llegó a su vida «para enseñarme el amor más bonito y puro que existe. Sé que estabas loco por mí y así me lo hacías saber cada día, ya sabes que era mutuo, nuestra adoración el uno por el otro iba más allá». Juntos tuvieron al pequeño Mauro, de ocho meses, que salió ileso del accidente. «Con él se te caía la baba, y a mí más al ver el padrazo que eras», cuenta.

En estos duros momentos, Rebeca se refugia en «todas nuestras conversaciones eternas de cualquier ámbito e índole». También en los detalles que su marido tuvo con ella: «Todos los amaneceres que me enviabas y las maravillas que me escribías, cada día, porque seguíamos estando igual de enamorados. Nos brillaban los ojos constantemente al mirarnos, y a mí me hiciste recuperar la sonrisa», afirma.

«La vida sin ti va a ser muy difícil, te voy a echar muchísimo de menos. Dejas un vacío enorme en mi corazón, pero estoy segura de que esos depósitos se llenarán de amor para dárselo a Mauro. Cuídanos desde el cielo. Te quiero Fran. Para siempre», se despide. ️

